۹۷ مدرسه با کمک خیرین در گنبدکاووس احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی، عصر دوشنبه، در جشنواره خیرین مدرسه ساز در باشگاه فرهنگیان گفت: تاکنون ۹۷ مدرسه به صورت مشارکتی توسط خیرین ساخته شده است که انشاء الله ساخت صدمین مدرسه توسط خیرین همراه با جشن بزرگ خواهد بود.

وی افزود: با افزایش جمعیت نیازهای جدیدی از قبیل مدرسه از یک طرف و همچنین فرسودگی مدارس از طرف دیگر باعث ساخت مدارس جدید خواهد شد که این امر به تنهایی توسط دولت امکان پذیر نیست و باید خیرین نیز در جهت این امر مشارکت کنند.

فرماندار ویژه گنبدکاووس افزود: از طرفی در مسر اداری خیرین با چالش ها و دست اندازهای اداری زیادی مواجه می شوند که گاها باعث کاهش انگیزه آنها می گردد که باید راهکارهای آسانتری در این مسیر ارائه داد.

حمیدی ادامه داد: همانطور که در تجاری سازی از فضای اینترنتی استفاده می شود برای جذب خیرین جدید و مشارکت مردم نیز باید با استفاده از نوآوری و فضای مجازی کمک جست.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز گنبدکاووس گفت: از بدو تاسیس تاکنون ۴۷ مدرسه تمام خیرین و ۵۰ مدرسه مشارکتی ساخته شده است که در کنار اینان در فضاهای مختلف مدرسه از جمله کتابخانه – نمازخانه و آبدارخانه نیز به آمار افزوده شود.

فرید عابدی افزود: سه باب منزل به اداره آموزش و پرورش اهدا شده است و از ابتدای سال ۹۳ تاکنون ۱۴ نفر زمین اهدا کردند که بیشترین وسعت این زمین ها هفت هزار متر مربع است و توسط آقای چوپانی اهدا شده و قرار است در شهرک بهارستان یک مجتمع آموزشی ساخته شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین امسال شاهد بهره برداری دبیرستان فاطمه الزهرا (س) توسط آیت الله نورمفیدی به صورت شش کلاسه بودیم. پنج مدرسه نیز تا آخر سال که یک مدرسه شش کلاسه و مابقی سه کلاسه افتتاح خواهد شد.

محمد حسین کمیلی رئیس مجمع خیرین استان نیز گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور خوشبختانه خیرین ما در سراسر کشور، استان گلستان به ویژه شهرستان گنبد به فعالیت های خیر خود ادامه دادند و امسال شاهد کمک های مالی کارمندان و فرهنگیان در قالب مدرسه خیراندیشان در گرگان بودیم که افتتاح گردید.

وی تصریح کرد: همچنین در گرگان با هزینه کودکان به مبلغ ۱۲۵ میلیون تومان مدرسه خیرین جوان نیز افتتاح گردید. در حال حاضر به دنبال طرحی به نام خشتی از بهشت هستیم که موافقت اولیه آن کسب گردید و انشاء الله با اجرای این طرح به صورت خانه به خانه و مغازه به مغازه مشارکت تمام مردم استان را هرچند به مقدار کم خواهیم داشت.

علی اصغر بهداد مدیر مدرسه و خیر نیز گفت: با توجه به این که شغل بنده فرهنگی بود و در مدارس محروم تدریس می کردم و فضای خوبی برای دانش آموزان وجود نداشت برآن شدم که مدرسه ای بسازم که به همین سبب مدرسه ای در گل تپه با مشارکت اداره نوسازی شروع کردم که تاکنون نود و پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و انشاء الله یکی دو ماه آینده افتتاح خواهد شد. وی گفت: این مدرسه سه کلاسه و سهم بنده بیش از چهارصد میلیون تومان بوده است.

آنه محمد آقپور خیر دیگر نیز گفت: در بازدیدی از روستای سلاق قولجه تپه دیدم که دانش آموزان در کانکس و با شرایط بسیار بد تحصیل می کنند که این روستا از محرومترین روستاهای استان است به همین سبب برآن شدم مدرسه دو کلاسه با وسعت صد و بیست و پنج متر مربع دایر نماییم که تاکنون هشتاد درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و هزینه کلی آن نود و هفت میلیون تومان برآورد شده است که تاکنون شصت میلیون تومان هزینه شده است. انشاء الله در هفته معلم این مدرسه افتتاح خواهد شد.