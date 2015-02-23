دستور تشکیل ستادهای بحران آب صادر شد/ آژیر بی آبی به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه) در جلسه شورای عالی آب اظهارداشت: با توجه به شرایط کنونی، ستاد بحران کشور باید مسئله خشکسالی را به صورت عام و مسئله آب شرب را به صورت خاص در سطح ملی دنبال کند و هشدارهای لازم را برای صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آب به مردم بدهد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر تشکیل ستادهای بحران آب در سطح ملی و استانی و با اشاره به گزارشات سازمان هواشناسی و وزارت نیرو در جلسه شورای عالی آب مبنی بر کاهش شدید میزان بارش ها در کشور و وجود محدودیت در منابع آب شرب و سایر مصارف برای سال 94، از وزارت کشور خواست تشکیل ستادهای بحران آب را در سطح ملی و استانی با اولویت مسئله خشکسالی در دستور کار قرار دهد.

در این جلسه که وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند، رئیس سازمان هواشناسی کشور گزارشی از آخرین وضعیت بارش، دما و خشکسالی در ایران ارائه کرد و به ارائه توضیحاتی در خصوص درصد تغییر بارش استان‌ های کشور، مقایسه بارش سال زراعی جاری با دوره مشابه زمانی در سال گذشته و وضعیت خشکسالی 23 سال اخیر کشور پرداخت.

وزارت نیرو نیز در این نشست به ارائه گزارشی در خصوص بررسی وضعیت خشکسالی کشور و اقدامات لازم برای کاهش اثرات آن پرداخت که میزان کاهش بارش و حجم جریان های سطحی در سال آبی جاری، وضعیت سدهای دردست بهره‌برداری، ‌شاخص پایش منابع آب در استان‌های کشور و نیز تحلیل وضعیت تولید و نیاز آب شرب در سال 94 از رئوس این گزارش بودند.

بر اساس این گزارش، بر اثر کاهش بارش های کشور طی چند سال گذشته، بسیاری از استان های کشور در سال آینده از لحاظ منابع آبی دچار محدودیت جدی خواهند بود و باید با اعمال مدیریت مناسب و صرفه جویی عملی در بخش های مختلف، زمینه عبور از این وضعیت را فراهم ساخت.

در ادامه این جلسه همچنین پیشنهاداتی از سوی وزارت نیرو برای پیشگیری از شرایط بحران در تابستان سال آینده مطرح شد که تشکیل ستاد مدیریت خشکسالی در بخش آب شرب در استان‌ ها، جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز شهرداری ها از آب شرب و بهداشتی، تهیه، توزیع و نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب برای مشترکین از جمله این پیشنهادات بود که پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

همچنین در این نشست مقرر شد جلسه‌ ای با حضور نمایندگان وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور برگزار و در خصوص راهکارهای تامین مالی برای اجرای طرح‌ های پیشنهادی وزارت نیرو تصمیم‌گیری شود.