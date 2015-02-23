به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دشتی اظهار داشت: در سال جاری با حمایت‌های امام جمعه خورموج اقدامات خوبی در بخش مختلف در سطح شهرستان صورت گرفته که در سال جدید نیز با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی شاخص‌های فرهنگی این شهرستان ارتقا می‌یابد.

وی با اشاره به افزایش طلاق در جامعه افزود: دشتی با وجود سبقه عالم پروری نباید شاهد آسیب های اجتماعی همچون طلاق در آن باشیم.

مهرجو بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در کارگروه‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی در شهرستان در دستور کار بوده که مهمترین بحث در خصوص طلاق بوده است.

وی بیان کرد: در این راستا تاکنون کارهای خوبی صورت گرفته که اجرای طرح مشاوره قبل از ازدواج، اجرای مشاوره کاهش طلاق، اجرای طرح تربیت دینی و مهارت زندگی و غیره از جمله اقدامات صورت گرفته بود.

مهرجو گفت: در سال گذشته یک‌هزار و ۶۵ ازدواج صورت گرفته که از این تعداد ۱۶۷ مورد منجر به طلاق شده و در صورتی که در سال جاری در ۱۱ ماهه گذشته ۸۸۵ ازدواج در دفاتر ازدواج به ثبت رسیده که از این تعداد ۱۴۱ مورد منجر به طلاق شده است.

لزوم فراهم کردن زمینه ازدواج آسان در جامعه

امام جمعه خورموج نیز با تسیلت فرا رسیدن دهه اول فاطمیه اظهار داشت: عزت، سربلندی، پیروزی انقلاب و رزمندگان مدیون اهل بیت و عنایت امام زمان (عج) هستیم.

حجت‌الاسلام مصلح افزود: ما باید در همه شرایط زندگی فردی و اجتماعی به اهل بیت توسل کنیم همانطور که رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس به اهل بیت توسل کردند و به پیروزی رسیدند.

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده که فرهنگ زیر بنای همه مسائل کشور است که می طلبد همه ما نسبت به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

مصلح بر فراهم کردن زمینه ازدواج آسان در جامعه تاکید و گفت: همه ما وظیفه داریم به نوعی زمینه ازوداج آسان جوانان در جامعه را فراهم کنیم.