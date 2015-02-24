تغییرات جدید قیمت موادغذایی/ میوه یکساله ۵۰ درصد گران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، قیمت ۵ قلم کالا در هفته مورد بررسی نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش، ۵ قلم کاهش و یک قلم نیز ثابت مانده است. لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۱ درصد، برنج ۶.۲ درصد، حبوبات ۵.۵ درصد، میوه های تازه ۵۰.۷ درصد، گوشت قرمز ۵.۸ درصد، گوشت مرغ ۱۱.۴ درصد، قند و شکر ۵.۱ درصد و چای نیز ۹.۴ درصد افزایش قیمت نشان می دهد.

در این بخش قیمت تخم مرغ ۵.۱ درصد، سبزی های تازه ۲۲.۸ درصد و روغن نباتی نیز ۰.۲ درصد کاهش قیمت یافته است.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۴/. درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۱/. درصد افزایش یافت و شانه ای ۸۳۰۰۰ الی ۱۰۵۰۰۰ ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه دو معادل ۱/. درصد افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود. در گروه حبوب بهای لوبیا چیتی معادل ۵/. درصد، لوبیا سفید ۳/. درصد و لوبیا قرمز ۱/. درصد کاهش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انار عرضه نمی شد ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای پرتقال درجه یک معادل ۳.۸ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۴/. درصد تا ۱۷.۷ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای سیب زمینی معادل ۱.۷ درصد و پیاز ۶/. درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۲/. درصد تا ۹.۶ درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۱.۱ درصد، گوشت تازه گاو و گوساله ۳/. درصد و گوشت مرغ ۱.۲ درصد افزایش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.