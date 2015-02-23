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۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۴۸

با حضور دبیر فدراسیون تنیس کشور/

مجمع سالانه بررسی عملکرد هیئت تنیس استان قم برگزار شد

مجمع سالانه بررسی عملکرد هیئت تنیس استان قم برگزار شد

قم - مجمع سالانه هیئت تنیس استان قم با حضور دبیر فدراسیون تنیس کشورمان و مدیر کل ورزش و جوانان استان قم با هدف بررسی عملکرد تنیس قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه هیئت تنیس استان قم عصر دوشنبه در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان قم با حضورکامیار کیمیایی دبیر فدراسیون تنیس کشورمان برگزار شد.

در این نشست که حسن عابدی مدیر کل ورزش و جوانان قم و غلامرضا خانی رئیس هیئت تنیس قم در آن حضور داشتند، سید مقتدا خاتمی دبیر هیئت تنیس استان قم و مربی تیم ملی تنیس جوانان به ارائه گزارشی درباره وضعیت تنیس قم و عملکرد یک ساله آن پرداخت.

این مجمع با حضور ۱۶ نفر عضو برگزار شد و عملکرد هیئت تنیس استان قم توسط اعضای مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مشکلات توسعه تنیس قم نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

حسن عابدی مدیر کل ورزش و جوانان قم نیز گزارش فعالیت‌های این هیئت را مثبت و نشانگر رشد توسعه تنیس قم در سطح کشور ارزیابی کرد و حضور تیم‌های مختلف در لیگ‌های کشوری و عناوین بدست آمده بازیکنان را نشان دهنده روند صعودی تنیس قم به ویژه در رده‌های سنی پایه دانست.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با تقدیر از فعالیت‌های فرهنگی هیئت تنیس اظهار داشت: در سال آینده اعتبارات قابل توجهی به منظورز توسعه امور فرهنگی در باشگاه و هیئت‌های ورزشی در نظر گرفته می‌شود.

کامیار کیمیایی دبیر فدراسیون تنیس کشورمان نیز احقاق حقوق استان‌ها را یکی از برنامه‌های جدی فدراسیون تنیس عنوان کرد و قم را یکی از استان‌های مهم و شاخص در زمینه تربیت بازیکن، مربی و داور معرفی کرد.

در این مراسم مدال آوران و قهرمانان تنیس قم شامل امیر حسین بادی، مهرداد میرعارفی، محمد حسین جلالیان، امین موسوی، سینا یوسف‌زاده، علی سیفی، مهدی آدابی، احسان حامدی، آرش میرعارفی، علی سید صالحی و فائزه خداکرمی و حسین لطفی به عنوان مربی مورد تقدیر قرار گرفتند.

کد مطلب 2505115

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