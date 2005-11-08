بررسي ميزان شهريه دانشگاه ها به معني كاهش يا افزايش آن نيست

دكتر علي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: بررسي ميزان شهريه ها بر اساس دخل و خرج دانشگاه ها، به معناي كم يا زياد شدن آن نيست بلكه منطقي شدن شهريه براي تحصيل در يك دانشگاه مطرح است.

نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: دانشگاه نيروي متخصص جامعه را تربيت مي كند و اين نيرو بايد در اجتماع از حداقل معلومات تخصصي برخوردار باشد. بررسي شهريه هاي دانشگاه ها با نگرشي بر پويا و تخصصي شدن دانشگاه ها و تربيت نيرويي متخصص صورت مي گيرد.

وي اظهار داشت: در خصوص شهريه هاي دانشگاه هاي دولتي و آزاد، بايد بررسي منطقي صورت گيرد. در حال حاضر سرانه اي كه دولت براي هر دانشجو در دانشگاه هاي دولتي در نظر گرفته در حدود دو ميليون و اين سرانه در دانشگاه هاي آزاد 500 هزار تومان است.

رييس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي افزود: بايد اين سرانه و دخل و خرج دانشگاه ها با معيارهاي مشخصي تعريف شود. به عنوان مثال، شهريه بايد بر اساس تعداد استادان دانشگاه ها به ازاي دانشجويان، امكانات كتابخانه اي، فرصت هاي مطالعاتي و فضاي آموزشي دانشگاه ها تعيين شود.