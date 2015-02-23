بودجه شهرداری شیراز در سال آینده تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دو شنبه در هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز بودجه دو هزار و 786 میلیاردی برای ارائه خدمات به شهروندان در نظر گرفته و تصویب شد.

شهردار شیراز با اعلام اینکه بودجه شهرداری این شهر بر اساس بودجه پنج ساله تدوین شده، گفت: طبق سند پنج ساله کوشش شده که پیش تر از زمان موعود پروژه های عمرانی را به اتمام برسانیم.

علیرضا پاک فطرت با ابراز تاسف از حرکات نا متوازن دستگاههای اجرایی شهر شیراز اضافه کرد: با عزل و بازخواست مسئولان شهرداری کاری به سرانجام نخواهد رسید و با تعامل می توان به موفقیت دست یافت.

وی خواستار تحقق یافتن بودجه مصوب شورا به طور کامل شد و افزود: در سال گذشته بخشی از مبلغ تصویب شده تخصیص داده شد.

در ادامه عضو شورای اسلامی شهر شیراز نیز با بیان اینکه هزینه کرد بودجه اهمیت بسیاری دارد تاکید کرد: پروژه های عمرانی باید بر اساس نیاز شهر باشد تا رضایتمندی شهروندان را به همراه بیاورد.

غلامعلی ترابی با اشاره به اینکه مشکلات شورای قبل، بررسی و در بودجه امسال برطرف خواهد شد، تصریح کرد: با برنامه ریزی های لازم بودجه به درستی و در موارد لازم صرف خواهد شد.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر شیراز نیز با این پرسش که "آیا بودجه سال قبل محقق شده است یا نه؟" گفت: همه مسئولان شهرداری خواهان افزایش بودجه هستند به شرطی که مبلغ مورد نظر تخصیص داده شود.

بهرام پارسایی شیراز را یکی از شهرهای پر اهمیت به لحاظ جذب گردشگر دانست و افزود: هم زمان با توسعه گردشگری باید اشتغال زایی و معرفی حقیقی شهر شیراز را مد نظر قرار داد.