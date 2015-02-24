کشف کاشی های مقبره سلطان شهاب سهروردی در انگلستان

به گزارش خبرنگار مهر، موزه به مجموعه‌ای از آثار و اشیایی اطلاق می‌شود که در محل یا عمارتی نگه‌داری و در معرض نمایش گذاشته شوند و موزه‌ها از معدود مراکز حافظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند. هر یک از اشیاء داخل موزه در عین بی زبانی به هزار زبان سخن می‌گویند زیرا اسناد معتبری از هنر، فرهنگ و تاریخ را ارایه می‌دهند.

تاریخ تشکیل اولین موزه در ایران را باید در گنجینه‌های گرانبهایی که باستان شناسان به دست آورده‌اند، جستجو کرد، ایرانیان برای رهایی از آسیب بیگانگان گاهی گنجینه‌های گرانبهایی مانند کلوزر، کلماکره و مجموعه سفالی آبگینه گرگان را درون چاه‌ها و حفره‌ها پنهان می‌کردند.

بیشترین جلوه تاریخ موزه داری در یکی از این عمارت ها در شهرستان آمل است که این موزه در ساختمان قدیمی دارایی که متعلق به سال ۱۳۱۵ است دایر شده است.

موزه تاریخ آمل از سال ۱۳۸۹ در ساختمان قدیم دارایی در دو بخش مردم شناسی و باستان شناسی شروع به فعالیت کرد که می توان از نادرترین موضوعات در بخش مردم شناسی به اشیاء ظروف آشپزخانه، ماکت آسیاب آبی و آب دنگ اشاره کرد.

سرپرست موزه تاریخ در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: موزه ها گنجینه گرانبهایی از فرهنگ، هنر و تاریخ هر کشور هستند که مراقبت از این میراث گرانبها نیازمند همت همه مردم است.

جمشید محمدی رئیس یگان حفاظت میراث فرهنگی آمل با بیان اینکه موزه تاریخ آمل بهترین موزه استان محسوب می شود، اظهار کرد:ظروف سفالی کشف شده در تپه سیلک کاشان با قدمت هزاره چهارم قبل از میلاد یکی نادرترین اشیا در کشور محسوب می شود که در این مکان برای علاقمندان به تاریخ به نمایش گذاشته ایم.

وی افزود:سکه های موجود در این موزه متعلق به دوره سلوکی، آخرین سکه های قاجاری، ساسانیان و اشکانیان بوده که حائز اهمیت در تاریخ کشور است.

سرپرست موزه تاریخی آمل با اشاره به سفال های موجود در این موزه، عنوان کرد:سفال های اثر آهن از هزاره اول قبل میلاد طی کاوش هایی در روستای قلعه کش آمل کشف و به این موزه انتقال داده شد.

محمدی با بیان اینکه بخشی از کاشی های مقبره سلطان شهاب الدین سهروردی در این موزه موجود است، بیان داشت:طی عملیات پلیس اینترپل و یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی کاشی های مقبره سلطان شهاب الدین سهروردی که متعلق به روستای حاجی دلا بخش لاریجان آمل است، در حالی کشف شد که انگلستانی ها در یکی از حراجی های اشیا خود در حال فروش این اثر تاریخی مهم بودند.

وی ادامه داد:با تلاش های پلیس اینترپل و سازمان میراث فرهنگی کاشی ها ضبط و به خاستگاه اولیه خود انتقال یافت که بخشی از این کاشی ها در موزه تاریخ آمل به نمایش گذاشته شده است.

موزه تاریخ آمل از ۲۷ اسفند، ساعت ۸ صبح الی ۹ شب آماده بازدید علاقمندان، مسافران و گردشگران برای ایام عید است.

موزه تاریخ آمل در سه طبقه اشیای باستان شناسی، مردم شناسی و اسناد تاریخی با محوریت آمل و مازندران را به نمایش گذاشته است. پیشینة اشیای باستانی و تاریخی موزه آمل با آثاری از جنس سفال، فلز، سنگ و شیشه به هزاره سوم قبل از میلاد باز می گردد و تنوع آن تا اواخر دوره قاجار مشاهده می شود. اشیای مردم شناسی موزه نیز در مجموعه ای از بافته های محلی شامل جاجیم، گلیم، ظروف چوبی و مسی عرضه گردیده و در بخش اسناد هم گزارش ها و مکاتبات ادارات وقت در خصوص زلزله و آتش سوزی آمل مربوط به سال های ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ و نامه های اداری دربار قاجار معرفی شده است.

از بخش های جالب توجه این موزه، ویترین مسکوکات است. این سکه ها که مربوط به دوره های سلوکی، اشکانی، ساسانی و دوره های مختلف اسلامی تا قاجار است، تاریخ مصوری از خط، آداب و رسوم کهن، آرایش صورت و نوع پوشش شاهان را نشان می دهد.

ساختمان موزه آمل در سال ۱۳۱۵ بنا شد این اثر که در خیابان امام رضا(ع) قرار گرفته، پس از مرمت و احیا در سال ۱۳۸۹ با کاربری موزه افتتاح شده است.

۱۲ موزه دولتی، خصوصی و مشارکتی درمازندران فعالیت دارد که موزه ساری، بابل و آمل به باستان شناسی و مردم شناسی اختصاص دارد و مابقی به نگهداری و نمایش آثار شهدا، مردم شناسی و صنایع دستی می پردازد.