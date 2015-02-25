به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان باباخانلو در خصوص برنامه های آینده برای توسعه بخش تعاون گفت: اداره کل توسعه تعاون به عنوان برنامه ریز حوزه معاونت امور تعاون وزارت کار، برنامه های توسعه بخش تعاون را در چارچوب راهبردهای هفتگانه این معاونت در دست تدوین دارد.

این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر اینکه تقویت تعاونی های زنان و حمایت از آنها در دستور کار این اداره کل قرار دارد اظهارداشت: راهبردهای هفتگانه ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی تعاونی ها، تحکیم تعاملات شبکه ای، تقویت همکاری بین دستگاهی، تامین مشوق ها و منابع انسانی، توسعه بازار و برند تعاونی ها و تعمیم نظارت بر تعاونی ها است و این راهبردها نقشه راه توسعه بخش تعاون هستند.

باباخانلو تصریح کرد: این راهبردها همسو با تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی تعیین شده اند و برنامه ششم توسعه نیز با همین رویکرد تدوین خواهد شد. وی در خصوص علت عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاون گفت: در صورتی که طی سال های برنامه ششم منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز تامین شود، به این سهم نزدیک خواهیم شد.

وی برنامه های توسعه تعاون را توانمندسازی اتاق ها و تعاونی ها به لحاظ آموزش و تامین تسهیلات و منابع مالی، تقویت همکاری و تعامل با دستگاه های دولتی به منظور بهره مندی از امکانات و ظرفیت های آنها، ایجاد هم افزایی از طریق انعقاد تفاهم نامه های همکاری، پیگیری تحقق مشوق های پیش بینی شده در اصل 44، تقویت بازار و کمک به بازاریابی تعاونی ها و ارتقا سهم صادرات آنها، حمایت از برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی، اعزام هیات های تجاری و برپایی بازارچه های فصلی و دائمی ذکر کرد.

این مقام مسئول در وزارت کار در خصوص برون سپاری فعالیت های تصدی گری به تعاونی ها تصریح کرد: در نظر داریم براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (124) قانون برنامه پنجم، این فعالیت ها را به اتاق ها واگذار کنیم که تاکنون بخشی از آن انجام شده و بقیه نیز در دست اقدام است.

باباخانلو ادامه داد: در این زمینه لازم است اتاق ها خود را توانمند کنند تا برای پذیرش مسئولیت هایی که واگذار می شود، از ظرفیت لازم برخوردار شوند. در این راستا ابلاغ تعرفه ارائه خدمات به تعاونی ها و تدوین دستورالعمل رتبه بندی اتاق ها در دست اقدام است.