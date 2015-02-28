کاهش ۳۵ درصدی وسعت پوشش برفی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجم آب معادل برف كشور از ابتداي سال آبي جاري تاكنون، ۷۸۹ ميليون مترمكعب گزارش شده که این رقم در مدت مشابه سال آبي گذشته، یک میلیارد و ۳۸۹ ميليون مترمكعب بوده است.

از سویی، وسعت پوشش برفی كشور تا پایان هفته گذشته، ۱۱۲ هزار و ۷۱۸ كيلومترمربع گزارش شده، در حالی که مساحت پوشش برف كشور در زمان مشابه سال گذشته، ۱۷۳ هزار و ۶۶۸ كيلومتر مربع بوده است.

براساس این گزارش، متوسط ارتفاع آب معادل برف كشور در این مدت ۷ میلیمتر بوده که در مقايسه با دوره مشابه سال آبی گذشته، ۱۳ درصد کاهش داشته است. متوسط ارتفاع آب معادل برف كشور در مدت مشابه سال گذشته ۸ میلیمتر بوده است.

همچنین وسعت پوشش برفی كشور تا پایان بهمن‌ ماه امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۳۵ درصد كاهش يافته است.