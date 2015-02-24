استفاده مردم شمال کشور از شیر ورامین/ تولید ۹۱هزار تن شیر در سال

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ورامین اگرچه در زمینه های مختلف دامی و کشاورزی به عنوان یکی از قطب های مهم و شاید مهمترین قطب استان تهران به حساب می آید اما توانمندی این شهرستان در برخی حوزه ها، ضرورت توجه هر چه بیشتر مسئولان و فعالان بخش کشاورزی و دامپروری را به ورامین گوشزد می کند.

امروز یکی از برنامه های مهم دولت بویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزایش میزان سرانه مصرف شیر و مواد لبنی در میان مردم بویژه کودکان و سالمندان است و در این راستا هزینه های گزافی نیز به صورت سالیانه به این امر اختصاص پیدا می کند.

کسب رتبه برتر ورامین در تولید شیر در استان تهران

وزارت جهاد کشاورزی نیز بر اساس سیاست های دولت و وزارت بهداشت برای افزایش مصرف شیر در میان مردم، برنامه های متعددی را برای گسترش واحدهای دامپروری شیری در سطح کشور به اجرا درآورده است و در این راستا تلاش می کند تا سرمایه گذاران بیشتری را به این حوزه وارد سازد.

شهرستان ورامین به عنوان قطب کشاورزی و دامپروری استان تهران امروز رتبه برتر تولید شیر در استان را از آن خود کرده است به طوری که در چند روز اخیر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تشویق فعالان این عرصه و بازدید از مراکز دامپروری شیری ورامین و پیشوا به این دو شهرستان سفر کرد.

تقدیر وزیر بهداشت از تلاش های دامپروران در ورامین

دکتر قاضی زاده هاشمی در این سفر ضمن تقدیر از فعالان بخش دامپروری برای تولید مواد گوشتی و لبنی با اشاره به ضرورت حمایت هر چه بیشتر دولت از فعالان این عرصه به اهمیت مصرف شیر برای ارتقای سطح سلامت جامعه اشاره و اظهار داشت: کار شما در تولید محصولات دامی موثرترین فعالیت در کشور است، چرا که کشور نیازمند فعالیت موثر و جدی افراد در بخش های تولیدی و سرمایه گذاری برای رونق صنعتی و اقتصادی است

امروز شهرستان ورامین از پتانسیل و ظرفیت های بالایی در زمینه تولید محصولات لبنی برخوردار است و در صورت حمایت مسئولان و ایجاد امکانات و زیر ساخت های لازم برای سرمایه گذاران و برگزاری کلاس های آموزشی برای بهینه سازی مصرف تولید می توان، آینده ای روشن را برای این بخش از صنعت دام ورامین متصور شد.

۲۰۵ واحد دامپروری شیری در ورامین فعال هستند

محمد حسین تاجیک رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های گسترده جهاد کشاورزی برای گسترش تولید و حمایت از سرمایه گذاران اظهار داشت: امروز بیش از دو هزار واحد دامپروری در سطح شهرستان ورامین مشغول به فعالیت هستند.

رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین افزود: از دو هزار واحد دامپروری فعال در منطقه ورامین بیش از ۱۰۰۹ واحد پرواری بوده و ۱۹۴ واحد نیز واحد گوسفندی و بزی محسوب شده و بیش از ۲۰۵ واحد نیز شیری می باشند.

وی ادامه داد: خوشبختانه ۲۰۵ واحد دامپروری شیری شهرستان ورامین در زمینه تولیدی از قابلیت و توانمندی بسیار بالایی برخوردار بوده و هستند و در مقاطع مختلف مورد تجلیل مسئولان استانی و کشوری قرار گرفته انند که این امر مایه مباهات است.

شیر ورامین به کارخانجات مختلف ارسال می شود

تاجیک اضافه کرد: امروز شهرستان ورامین با تولید بیش از ۹۱۲۵۰ تن شیر در طول سال به عنوان قطب تولید این محصول و جز شهرستان های برتر در استان تهران محسوب می شود که با حمایت گسترده از سرمایه گذاران می توان این میزان را نیز افزایش داد.

وی عنوان کرد: شیر ورامین از کیفیت خوبی برخوردار است به همین خاطر کارخانجات تولید مواد لبنی مشتری شیرهای این شهرستان بوده و حتی قسمتی از تولیدات نیز به شمال کشور ارسال می شود.

گزارش: فهیمه سادات محمودی