عقاب قم راهی مرحله دوم مسابقات فوتبال جوانان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال عقاب پردیسان قم که به عنوان قهرمان لیگ جوانان استان قم وارد عرصه رقابت در لیگ جوانان کشور شده عصر دوشنبه چهارمین دیدار خود را با تساوی پشت سر گذاشت و به کار خود در مرحله نخست این مسابقات پایان داد.

تیم‌های عقاب پردیسان قم و شهدای چهارمحال و بختیاری در حالی برابر هم صف آرایی کردند که عقاب پردیسان با توجه به شکست روز نخست برابر حافظ شیراز و پیروزی برابر فولاد یاسوج و داراب فارس خود را در یک قدمی صعود می‌دید.

در این مسابقه، عقاب پردیسان قم با وجود ارائه یک بازی بر‌تر برابر نماینده چهارمحال و بختیاری در ‌‌‌‌نهایت با تساوی بدون گل به کار خود پایان داد و به عنوان تیم دوم این گروه راهی دور دوم شد.

عقاب پردیسان در این مسابقه نیز برای پیروزی به میدان آمد و در حالی که با یک تساوی نیز به مرحله دوم صعود می‌کرد در ‌‌نهایت به هدف خود رسید و با ۲ پیروزی، ۲ تساوی و یک شکست پس از تیم حافظ شیراز به عنوان تیم دوم راهی مرحله دوم شد.

نماینده قم در نخستین مسابقه برابر تیم قدرتمند حافظ شیراز با حساب یک بر صفر شکست خورد و در بازی دوم خود با ۲ گل فولاد یاسوج را شکست داد.

سومین مسابقه عقاب برابر داراب فارس با برتری ۲ بر یک عقاب همراه بود و سرانجام شاگردان موسی رفیعی با تساوی برابر شهدای اردل چهارمحال و بختیاری راهی مرحله دوم شدند.

محمد وصالی مهاجم تیم فوتبال عقاب با به ثمر رساندن ۳ گل از ۴ گل تیمش در این مسابقات بهترین گلزن عقاب در این رقابت‌ها بود ضمن اینکه عقاب پردیسان در این ۴ مسابقه تنها ۲ گل دریافت کرد که یکی از این ۲ گل از روی نقطه پنالتی بود.

عقاب پردیسان پیش از این در این مسابقات حاضر نبوده و برای نخستین بار در این مسابقات شرکت می‌کند اما آن‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در مسابقات نوجوانان کشور شرکت کردند اما موفق به کسب جواز صعود به لیگ بر‌تر نشدند.