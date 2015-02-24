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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۴۰

«همايش ملی اقتصاد هنر ايران» برگزار می‌شود

«همايش ملی اقتصاد هنر ايران» برگزار می‌شود

نخستین همایش ملی«اقتصاد هنر ایران» روز شنبه ۹ اسفند در تهران و یكشنبه ۱۰ اسفند در شیراز با حضور علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و ناصر فکوهی استاد دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش كه فراخوان آن آبان ‌ماه امسال منتشر شد، با استقبال خوب پژوهشگران مواجه و ۱۳۶ مقاله از میان آثار ارسالی به دبیرخانه پذیرفته شد كه تعدادی از آثار پذیرفته شده، گزینش  و در دو روز همایش ارائه می‌شود.

در نخستین روز همایش در تهران، علی معلم دامغانی رئیس فرهنگستان هنر و علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. پس از آن محمدرضا مریدی، دبیر علمی این همایش گزارشی از روند برگزاری همایش ارائه می‌دهد و  رییس كمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی دكتر محمد حسین ایمانی خوشخو، سخنران بعدی همایش است.

پس از آن پروفسور «هانس ابینگ» عكاس، نقاش و استاد هنر دانشکده فرهنگ و هنر دانشگاه اراسموس روتردام در مورد كار با درآمد پایین هنرمندان به ایراد سخنرانی می‌پردازد. پس از آن لطفعلی عاقلی استاد دانشگاه تربیت مدرس روندها و گرایش  و دورنمای  اقتصاد هنر در ایران را بررسی می‌كند.

سخنران بعدی همایش سعید حبیبا دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران است كه به بحث در حوزه کپی رایت و حقوق مالکیت هنری خواهد پرداخت. همچنین حمیدرضا ششجوانی در زمینه ساختارو منطق بازار درهنرهای معاصر ارائه بحث می‌کند.

در انتهای روز اول همایش نیز نشست «هنرگردانی و مجموعه‌داری در ایران» با سخنرانی ناصر فکوهی انسان‌شناس هنر و مظفر رویایی برگزار می‌شود که در آن گالری‌های فعال تهران و مجموعه‌داران حضور خواهند داشت. همایش ملی «اقتصاد هنر ایران» روز شنبه ۹ اسفند از ساعت ۱۴ در فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولی‌عصر(عج)، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲ در تهران برگزار می‌شود.

ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 2505144
خداداد خادم

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