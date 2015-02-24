به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش كه فراخوان آن آبان ‌ماه امسال منتشر شد، با استقبال خوب پژوهشگران مواجه و ۱۳۶ مقاله از میان آثار ارسالی به دبیرخانه پذیرفته شد كه تعدادی از آثار پذیرفته شده، گزینش و در دو روز همایش ارائه می‌شود.

در نخستین روز همایش در تهران، علی معلم دامغانی رئیس فرهنگستان هنر و علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. پس از آن محمدرضا مریدی، دبیر علمی این همایش گزارشی از روند برگزاری همایش ارائه می‌دهد و رییس كمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی دكتر محمد حسین ایمانی خوشخو، سخنران بعدی همایش است.

پس از آن پروفسور «هانس ابینگ» عكاس، نقاش و استاد هنر دانشکده فرهنگ و هنر دانشگاه اراسموس روتردام در مورد كار با درآمد پایین هنرمندان به ایراد سخنرانی می‌پردازد. پس از آن لطفعلی عاقلی استاد دانشگاه تربیت مدرس روندها و گرایش و دورنمای اقتصاد هنر در ایران را بررسی می‌كند.

سخنران بعدی همایش سعید حبیبا دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران است كه به بحث در حوزه کپی رایت و حقوق مالکیت هنری خواهد پرداخت. همچنین حمیدرضا ششجوانی در زمینه ساختارو منطق بازار درهنرهای معاصر ارائه بحث می‌کند.

در انتهای روز اول همایش نیز نشست «هنرگردانی و مجموعه‌داری در ایران» با سخنرانی ناصر فکوهی انسان‌شناس هنر و مظفر رویایی برگزار می‌شود که در آن گالری‌های فعال تهران و مجموعه‌داران حضور خواهند داشت. همایش ملی «اقتصاد هنر ایران» روز شنبه ۹ اسفند از ساعت ۱۴ در فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولی‌عصر(عج)، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲ در تهران برگزار می‌شود.

ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.