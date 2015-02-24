هفت میلیاردتومان اعتبار به حوزه فرهنگی واجتماعی همدان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی عصر دوشنبه در هفتمین اجلاسیه مجمع بسیج شهرستان همدان با بیان اینکه مسائل اجتماعی و فرهنگی از مهمترین مسائل فعلی جامعه است، اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه آنچنان که باید به برنامه های فرهنگی توجه نشده و باید کاستی ها در برنامه ششم جبران شود.

وی با افزودن این مطلب که محوریت برنامه ششم توسعه مباحث فرهنگی و اجتماعی خواهد بود، گفت: در مدیریت شهری همدان نیز این خلا و کمبود با بروز مشکلات در حوزه اجتماعی و فرهنگی مشهود است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان با بیان اینکه دولت هزینه های مشخص شده را تامین نکرده، ادامه داد: سهم تعیین شده دولت از تامین هزینه ها در حوزه حمل و نقل و ترافیک ۸۰ درصد و در بازسازی بافت های فرسوده شهر ۵۰ درصد است که متاسفانه تحقق نیافته است.

رضایی با اشاره به اینکه در جامعه مشکلات فراوانی وجود دارد، گفت: بودجه پیش بینی شده سال آینده شهرداری همدان ۳۲۰ میلیارد تومان است که شورای شهر درصدد است بخش قابل توجهی از آن را به مشکلات اجتماعی و فرهنگی شهر اختصاص دهد.

وی با افزودن این مطلب که ۶۰ تا ۶۵ درصد از منابع بودجه از طریق فروش دارایی های شهرداری و به شکل غیرنقدی تامین خواهد شد، بیان کرد: علی رغم تمام مشکلات موجود، حدود هفت میلیارد تومان از این بودجه به منظور اجرای برنامه های نرم افزاری در حوزه فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان ادامه داد: ۲۰ درصد از بودجه فرهنگی اجتماعی به حوزه جهاد و شهادت تعلق خواهد گرفت.

رضایی همچنین به شکاف عمیق بین مطالبه های مردم و منابع شهری اشاره کرد و افزود: متاسفانه در همدان مطالبات در حوزه کاربردی است و خواسته ها در این حوزه فشار زیادی بر مدیریت شهری ایجاد می کند و این درحالی است که باید مطالبات در حوزه فرهنگی اجتماعی باشد.

فاسد کردن مسلمانان از اصلی ترین راهکارهای غرب برای از بین بردن اسلام است

سخنگوی کارگروه فرهنگی مجمع بسیج شهرستان همدان نیز با بیان اینکه فاسد کردن مسلمانان از اصلی ترین راهکارهای غرب برای از بین بردن اسلام است، گفت: نهاد خانواده مهمترین پایه در زندگی دینی است و از اهداف شبکه های ماهواره ای فروپاشی این بنیان است.

ناصر قوامی با اعلام اینکه جنگ تمام عیار رسانه ای و فضای مجازی شروع شده است، بیان کرد: در جنگ نرم هدف تصرف قلب به عنوان کانون احساس و تصرف مغز به عنوان کانون تفکر و اندیشه مردم است.

وی به تغییر رفتار به عنوان هدف در مرحله بعدی اشاره و عنوان کرد: بررسی ها نشان از آسیب هایی در ابعاد خانوادگی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی در استفاده از ماهواره می دهد.

سخنگوی کارگروه فرهنگی مجمع بسیج شهرستان همدان با اشاره به برخی از این آسیب ها گفت: افزایش طلاق و خیانت، افزایش آمار دختران فراری، ترویج و تبلیغ نوشیدنی های حرام، افزایش سن ازدواج، کاهش سن بلوغ، همجنس آزاری و کودک آزاری، نمایش مکرر نیمه عریانی، اعتیاد به رسانه، بزهکاری، ذائقه سازی برای مخاطب، ترویج وهابیت، هدایت گروهک های سیاسی، توهین به شخصیت های مذهبی، خرافه گرایی و غیره از جمله این آسیب هاست.

قوامی بیان ارزش های خانواده ایرانی اسلامی، بیان احکام دینی و اخلاقی و روانشناسی، بیان جایگاه واقعی حیا و حجاب، ایجاد مراکز مشاوره مناسب، تغییر سبک زندگی، تغذیه حلال، پرکردن اوقات فراغت نوجوانان، انتخاب نام نیک برای فرزندان، هدایت فرزندان به تربیت صحیح از طریق حلقه های صالحین، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و اردوهای مذهبی و دعای خیر برای فرزندان را از راهکارهای مقابله با اهداف دشمن دانست.

وی همچنین به رسالت آموزش و پرورش و دانشگاه ها اشاره و عنوان کرد: آگاه سازی از طریق تبلیغات و فضای مجازی، به روز رسانی وبلاگهای مدارس، توجیه چهره به چهره افراد دارای دجالواره، برگزاری نشست های تخصصی و هم اندیشی و آزاد اندیشی در خوابگاههای دانشگاهی، تولید محتوا و افزودن سرفصل جدید درسی و سوق دادن تحقیقات و پایان نامه ها با موضوع آسیب های دجالواره می تواند در این زمینه موثر باشد.