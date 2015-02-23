به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نشست بعدی هسته ای ایران و گروه 1+5 دوشنبه آینده برگزار خواهد شد.

بنا بر این گزارش منابع رسمی آمریکایی نیز امروز در ژنو برگزاری نشست جدید بین ایران و گروه 1+5 برای دوشنبه آینده را تایید کردند.