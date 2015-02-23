به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نشست بعدی هسته ای ایران و گروه 1+5 دوشنبه آینده برگزار خواهد شد.
بنا بر این گزارش منابع رسمی آمریکایی نیز امروز در ژنو برگزاری نشست جدید بین ایران و گروه 1+5 برای دوشنبه آینده را تایید کردند.
منابع آمریکایی خبر برگزاری نشست بعدی مذاکرات هسته ای در دوشنبه هفته آینده را تایید کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نشست بعدی هسته ای ایران و گروه 1+5 دوشنبه آینده برگزار خواهد شد.
بنا بر این گزارش منابع رسمی آمریکایی نیز امروز در ژنو برگزاری نشست جدید بین ایران و گروه 1+5 برای دوشنبه آینده را تایید کردند.
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