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۴ اسفند ۱۳۹۳، ۲۱:۲۰

گرزین اعلام کرد:

شرکت ۱۴۰۰ مازنی در مسابقات فنی و حرفه ای و کار و دانش

شرکت ۱۴۰۰ مازنی در مسابقات فنی و حرفه ای و کار و دانش

ساری - مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران گفت: هزار و ۴۴۷ نفر در دوازدهمین دوره مسابقات فنی و حرفه ای و سیزدهمین دوره مسابقات کار و دانش شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گرزین شامگاه دوشنبه در بازدید از نمایشگاه فنی و حرفه ای استان، تعداد شرکت کنندگان را هزار و ۴۴۷ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۸۱۵ نفر پسر و ۶۱۲ نفر نیز دختران بوده است.

وی بابیان اینکه این آزمون در شش قطب و ۱۲ حوزه در سراسر استان برگزار شد، عنوان کرد: این آزمون در تنکابن، قائمشهر، ساری، بهشهر، بابل و آمل برگزار شد.

به گفته گرزین، این آزمون در شاخه فنی و حرفه ای وعلمی و کاربردی برگزار شد و در ۱۴ اسفند مرحله کتبی آن برگزار می شود.

مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران گفت: از مجموع بیش از ۱۴۰۰ نفر، شش نفر در شاخه فنی و حرفه ای و چهار نفر نیز در شاخه کارو دانش به مرحله کشوری راه خواهند یافت.  

کد مطلب 2505153

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