به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی دوشنبه شب در آئین گشایش دهمین نمایشگاه کتاب قزوین در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین با اشاره به جایگاه ارزشمند و ریشه دار کتاب در فرهنگ ایرانی و اسلامی کشور، بیان کرد: با نگاهی گذرا به تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم اگر حتی با معیارهای امروزی به بررسی کتابخانه های تمدن اسلامی بپردازیم، با شگفتی مواجه می شویم که جای افتخار و تحسین دارد.

وی اظهارداشت: باید در این زمینه به تأسی از پیشینیان حکیم و فاضل خود در فرهنگ کتاب و کتابخوانی به کمال مطلوب ایران اسلامی دست یابیم و شایستگی این سخن را به اثبات برسانیم که اگر علم در سیاره ثریا باشد مردانی از ایران آن را به زیر خواهند کشید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: اشاعه فرهنگ کتاب گامی موثر در رشد و تعالی جامعه است از این رو باید در این حوزه آزادی های مقبول ایجاد شود.

مطالعه سد راه بحران های دوره جوانی

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فواید فرهنگ کتابخوانی و ضرورت توجه والدین به دعوت فرزندان خود به کتابخوانی بیان کرد: جوانانی که اهل مطالعه هستند دچار بحران های دوره جوانی نمی شوند چرا که مطالعه کتاب انسان را با دنیای اخلاق آشنا می کند و در این بین جوان در می یابد که در موقعیت های مختلف باید مانند قهرمانان اخلاق مدار کتب عمل کند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از فواید فرهنگ مطالعه برای جوانان با قرار گرفتن در عصر ارتباطات این است که در این دنیای عجین شده با ارتباطات افرادی که نتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند، قادر نخواهند بود رویکرد مساعدی را پیش گیرند حال آنکه کتاب می تواند زمینه ارتباط بیشتر انسانها و در نتیجه تعامل بهتر آنها را فراهم کند.

این مسئول افزود: همچنین جوانان می توانند با تأسی از کتاب ها و قهرمانان آنها به راههای متنوع فکر کنند و هرگز تسلیم شرایط سخت روزگار نشوند.

۵۰۰ میلیون تومان بن کتاب در نمایشگاه توزیع می شود

مدیر کل ارشاد استان قزوین در مورد بن خزرید کتاب که در این نمایشگاه به عموم علاقمندان کتاب اهدا می شود، گفت: در مجموع ۵۰۰ میلیون تومان بن کتاب در این نمایشگاه در میان عموم علاقمندان توزیع خواهد شد.

وی تعداد غرفه های نمایشگاه را ۲۹۰ مورد اعلام کرد و افزود: این ۲۹۰ غرفه در دو سالن نمایشگاه حضور دارند که از بین تمام ناشران ۱۰۸ ناشر اختصاص به تهران دارد و ۳۰ غرفه نیز به ناشران قزوینی اختصاص دارد.

این مسئول برپایی برنامه های جنبی متعدد را از دیگر برنامه های این نمایشگاه برشمرد و اضافه کرد: از جمله این برنامه ها می توان به برگزاری سخنرانی حجت الاسلام عابدینی، برگزار کارگاه فیپا و شابک، کارگروه عفاف و حجاب با همکاری امور بانوان استانداری، آسیب های ماهواره با همکاری معاونت فرهنگی سپاه پاسداران، سبک زندگی اسلامی با همکاری حوزه علمیه قزوین و سایر برنامه های فرهنگی که با همکاری انجمن ادبی عبید و انجمن ادبی البرز برگزار می شود، اشاره کرد.

احمدی در پایان گفت: جا دارد در جریان برپایی این نمایشگاه از زحمات همه افراد و مسئولین به ویژه استاندار محترم که از راهنمایی ها و ارشادات ایشان بهره برده شد صمیمانه تقدیر و تشکر شود و امیدواریم که در نهایت مناسبت ها و برنامه های این چنینی تأثیر مثبت خود را در اشاعه فرهنگ زندگی ساز کتاب در جامعه بر جای بگذارد.

کتابت دومین نعمت گرانقدر خداوند به انسان است

در ادامه این مراسم آیت الله علی محمدی تاکندی نماینده سابق مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری در رابطه با اهمیت فرهنگ کتاب و کتابخوانی گفت: نخستین تفاوت انسان و غیر انسان به فرموده قرآن مجید که می فرماید: "عَلَّم البیان" بیان و سخن و پس از آن کتابت است.

وی ادامه داد: از این رو در فرهنگ دینی ما توصیه ها اکیدی بر کتابت علم و دانش شده تا جایی که خداوند ابزار کتابت یعنی قلم را مقدس شمرده و در قرآن مجید به آن سوگند یاد کرده است.

استاد حوزه بیان کرد: پس از کتابت آنچه که برای همه ما بسیار مهم است عادت به مطالعه و کتابخوانی است تا جایی که باید در همه لحظات از مطالعه و آموختن غفلت نکرد.

وی به جوانان توصیه کرد با عادت کردن به مطالعه مسیر روشنی برای خود ترسیم کنند.

والدین، آموزش و پرورش و رسانه ها در گسترش فرهنگ کتاب تلاش کنند

هادی نیک فطرت مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین از دیگر سخنرانان آیین افتتاح نمایشگاه بزرگ کتاب قزوین هم گفت: فرهنگ کتاب و کتابخوانی یکی از شاخصه های اصلی توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود از این رو برای اشاعه این فرهنگ در جامعه نیاز به راهبردهای ملی داریم.

وی ادامه داد: نهادینه کردن فرهنگ مطالعه باید از دوره کودکی به ویژه توسط والدین صورت گیرد چرا که اگر کودکان در دست پدر و مادر خود کتاب نبیند میل چندانی به کتاب و مطالعه نخواهد داشت.

این مسئول افزود: پس از والدین آموزش و پرورش و رسانه ها می توانند در گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه تاثیرگذارباشند و به ترویج این فرهنگ کمک کنند.

در مراسم افتتاح دهیمن نمایشگاه کتاب قزوین سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استاندار، مهدی احمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیت الله محمدی تاکندی استاد حوزه، حجت الاسلام حسینی رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان، سالارقاسمی مدیرکل آموزش و پرورش، حسین علیجانی مدیرکل آموزش وپرورش، احمد دولتی سرپرست کتابخانه های عمومی استان و جمعی از علاقمندان حضور داشتند.

دهمین نمایشگاه استان و دویست و هشتادمین نمایشگاه استانی کشور تا دهم اسفندماه در محل دائمی نمایشگاهای بین المللی قزوین واقع در خیابان نوروزیان جنب صدا وسیما برای بازدید علاقمندان دایر است.