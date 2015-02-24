تداوم بی عدالتی درتعرفه های درمان/اقبال ۲برابری جوانان به پرستاری

به گزارش خبرنگار مهر، حرفه پرستاری را شاید بتوان یکی از مقدس ترین حرفه ها دانست و مزین بودن روز پرستار به نام حضرت زینب(س) دلیل محکمی برای اثبات این قداست است.

شغل پرستاری روحیه بالا و شهامت می طلبد و پرستاران هر روز در بیمارستان ها تمرین صبر و اسقامت می کنند.

و شاید سختی های کار پرستاری است که ضرورت شنیدن درخواست ها و حقوق آن ها را ضروری می سازد زیرا با وجود فشار های بالای روحی و جسمی به این افراد، پرداخت حقوق کامل این قشر، درخواستی منطقی از سوی آنان است.

اجرا نشدن قانون تعرفه های خدمات پرستاری یکی از قوانینی است که سال ها پیش در مجلس تصویب شده اما خبری از اجرای آن به گوش نمی رسد و این امر زمینه ساز برخی بی عدالتی ها در حق این قشر شده و ناامیدی هایی برای پرستاران داشته است.

از مساله عدالت در حوزه درمان غافل شده ایم

محمد ارشدی با اشاره به فعالیت شش هزار پرستار در استان اظهار داشت: به دوبرابر این تعداد پرستار نیاز داریم تا مشکل کمبود پرستار در مراکز درمانی استان حل شود و شاهد افزایش کیفیت کار این قشر باشیم.

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام پرستاری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه از رعایت عدالت در حوزه درمان غافل شده ایم، گفت: عدم رعایت عدالت در قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران سبب ایجاد ناامیدی هایی در این قشر شده و جامعه پرستاری از دولت خواستار رعایت جنبه های عدالت است.

ارشدی ادامه داد: اگر عدالت در پرداختی های این قشر رعایت شود شاهد روی آوردن تعداد زیادی از دانشجویان به این رشته خواهیم بود و در پی آن کیفیت خدمات نیز بیشتر می شود زیرا هم اکنون خودمان نیز از این کیفیت راضی نیستیم که این امر به دلیل کمبود نیرو در این حوزه است.

دو برابر شدن دانشجویان پرستاری آذربایجان شرقی

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام پرستاری استان افزود: طی چند ماه اخیر تعداد دانشجویان پرستاری استان دو برابر شده است که اگر بتوانیم از این افراد حمایت لازم را داشته باشیم می توانیم نسبت به آینده این قشر و وضعیت مراکز درمانی استان خوش بین باشیم.

وی با بیان اینکه ظرفیت دانشگاه های استان برای پذیرش پرستاران دو برابر شده است، گفت: بسیاری از دانشجویان از رشته های مختلف به رشته پرستاری تغییر رشته می دهند زیرا تامین آینده شغلی این رشته تحصیلی کاملا تضمین شده است.

ارشدی با بیان اینکه مسئولان باید فکری به حال اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بکنند، گفت: سال هاست جامعه پرستاری از دولت خواستار اجرای این طرح است اما متاسفانه هم اکنون با گذشت چندین سال از تصویب این قانون، خبری از اجرای آن نیست.

جذب نیروی جدید پرستاری در آذربایجان شرقی

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره ای به کمبود نیروی پرستاری در مراکز درمانی و بهداشتی استان گفت: نه تنها استان آذربایجان شرقی بلکه کل کشور با مشکل کمبود پرستار در مراکز درمانی روبرو است که در این خصوص وزارت بهداشت در اوایل سال ۹۳ مجوزی مبنی بر جذب هزار و ۲۰۰ نفر از گروه های پرستاری را به دانشگاه علوم پزشکی تبریز داد.

وی ادامه داد: طی این مجوز بلافاصله ۴۵۰ نفر از گروه پرستاری در استان جذب شده و در سطح بیمارستان ها و مراکز درمانی توزیع شدند.

شیرزاد با اشاره به دور دوم جذب نیروی پرستاری در استان گفت: همچنین در دور دوم این طرح که آبان ۹۳ برگزار شد ۲۲۰ نفر از پرستاران جذب شدند و طرح سوم برای جذب این نیروها نیز اوایل سال آینده اجرا می شود تا شاهد تحقق جذب هزار و ۲۰۰ نفری باشم.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: همچنین به منظور جبران بخشی از این کمبود نیرو، وزارت بهداشت این امکان را داده است تا از دانشجویان سال آخر پرستاری در سطح مراکز درمانی بهره ببریم.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات بازنشستگان جامعه پرستاری نیز گفت: حقوق این افراد بسیار ناچیز بوده و چون پرستاران در سنی بازنشسته می شوند که امکان کار کردن در محیط بیرون را ندارند، زندگی شان پس از بازنشستگی دچار برخی مشکلات می شود.

پرستاران بخش خصوصی مظلوم واقع شده اند

در حالی که در تمامی حوزه ها مشکلات مالی بخش خصوصی به مراتب کمتر از بخش های دولتی است، این بار نایب رئیس سازمان نظام پرستاری استان از مشکلات بالای پرستاران در بخش خصوصی و حقوق ناچیز آن سخن می گوید.

مجید سید قدرتی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به جامعه پرستاری گفت: آنچه برای جامعه پرستاری می خواهیم احیای جایگاه این افراد است و در این خصوص مسئولان باید توجه ویژه ای به رفع مشکلات این جامعه داشته باشند.

نایب رئیس سازمان نظام پرستاری آذربایجان شرقی با اشاره ای به مشکل قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: این قانون با وجود اینکه سال هاست تصویب شده اما به مرحله اجرا درنیامده و همین امر زمینه دلسردی پرستاران را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر کمبود نیروی کار در این حوزه سبب شده تا پرستاران موجود بیش از توان خود کار کنند به طور مثال در برخی بیمارستان ها یک پرستار باید جوابگوی چندین بیمار باشد که این امر کیفیت کاری این افراد را پایین می آورد.

سید قدرتی با بیان اینکه پرستاران بخش خصوصی دارای مشکلات دوچندان هستند، گفت: متاسفانه حمایت خوبی از پرستاران بخش خصوصی نمی شود و این افراد حتی از پرستاران بیمارستان های دولتی نیز حقوق کمتری دریافت می کنند.

قدرتی افزود: هم اکنون حوزه سلامت از مهمترین دغدغه های مسئولان و مردم بوده و دولت باید از کارکنان این بخش و به خصوص پرستاران حمایت کند.

فشار اصلی در بحث سلامت بر روی پرستاران است

محمد اسماعیل سعیدی با اشاره به اهمیت کاری پرستاران گفت: در بحث سلامت و درمان فشار اصلی بر روی پرستاران بوده و باید نسبت به تامین کامل این قشر تلاش لازم انجام شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه پزشکان چند ساعت در طول روز کار می کنند اما فشار کار روحی و جسمی بر روی پرستاران در تمام مدت ۲۴ ساعت شبانه روز مشهود است.

وی با بیان اینکه اعتبارات حوزه بهداشت و درمان به طور کامل از سوی مجلس تامین شده است، گفت: امسال بنا به درخواست وزیر بهداشت تمام تلاش خود را کردیم که اعتبار بخش بهداشتی و درمانی را به طور کامل اختصاص بدهیم تا بهانه ای برای اجرایی نشدن برخی قوانین وجود نداشته باشد زیرا در طول دوره های قبلی بهانه دولت ها برای اجرایی نکردن برخی مصوبات بهداشتی نداشتن بودجه بود.

نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: اما دولت کنونی در حوزه بهداشت با کمبود بودجه روبرو نیست و باید تمامی قوانین مصوب در این حوزه به طور کامل اجرایی شود که در این خصوص تذکر لازم را به وزیر بهداشت خواهیم داد.

سعیدی با اشاره به مشکلات جامعه پرستاری اظهارداشت: قانون تعرفه گذاری پرستاران با وجود تصویب در مجلس به طور کامل توسط دولت اجرا نشده است که در این خصوص از وزیر بهداشت خواهیم خواست نسبت به پیگیری حق و حقوق جامعه پرستاری تلاش لازم را داشته باشد.

وی با اشاره به اجرای برنامه هایی جهت بالا بردن منزلت اجتماعی پرستاران گفت: علاوه بر موضوع تامین معیشت این قشر باید نسبت به ارتقای سطح منزلت اجتماعی پرستاران نیز اقدام شود و جایگاه پرستاران و پیراپزشکان در این نظام به طور کامل مشخص شود.

امیدواریم با همکاری ویژه دولت و مجلس مشکلات قشر پرستار کشور حل شده و این افراد بتوانند با خیال آسوده به کار خود که نیازمند آرامش روحی و روانی ویژه ای است، بپردازند.

گزارش : فائزه زنجانی