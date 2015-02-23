به گزارش خبرنگار مهر، حسین باشیزادگان عصر دوشنبه در نشست هماندیشی معاونان حفاظت و بهرهبرداری منابع آب کشور در بوشهر اظهار داشت: این همایش به مدت دو روز برگزار می شود که هشت کارگروه تخصصی در قالب این همایش برگزار میشود.
وی از بررسی و ارائه راهکارهای لازم در کاهش بحران کمآبی در قالب این همایش خبر داد و اضافه کرد: معاونان حفاظت و بهرهبرداری منابع آب کشور در این همایش حضور دارد و نحوه اجرای مصوبات شورای عالی آب مورد بحث و بررسی قرارمیگیرد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر ادامه داد: احیا، تعادلبخشی و نجات دشتهای بحرانی از کمآبی و خشکسالی به عنوان یکی از مهمترین مصوبات شورای عالی آب در دستور کار است که این طرح در قالب ۱۵ پروژه از سال آینده اجرایی میشود.
وی به کاهش بارندگی در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد و نسبت به متوسط بارندگیها ۹۷ درصد کاهش بارندگی را شاهد هستیم که این موضوع باعث کاهش آبهای زیرزمینی شده است.
باشیزادگان با بیان اینکه حجم آورد ۹ رودخانه استان بوشهر ۷۸ درصد بیلان منفی دارد، خاطرنشان ساخت: در استان بوشهر بیش از ۱۳ هزار حلقه چاه وجود دارد که پنج هزار و ۵۰۰ چاه آن غیرمجاز است.
وی با اشاره به پر کردن ۲۸ حلقه چاه غیرمجاز استان بوشهر در سال جاری، اذعان داشت: تلاش داریم تا با حکم مراجع قضایی و تلاش متولیان نسبت به پر کردن همه چاههای غیرمجاز بر اساس اولویتهای مشخص شده اقدام کنیم.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر با اشاره به ممنوعه شدن شش دشت استان و خطرات ممنوعه شدن دیگر دشتهای استان، افزود: این دشتها دارای بیلان منفی آب هستند.
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