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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۵۳

خوشکام:

راه ارتباطی تمام روستاهای زنجان بازگشایی شد

راه ارتباطی تمام روستاهای زنجان بازگشایی شد

زنجان- مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: با توجه به بارش شدید برف راه ارتباطی ۲۵۰ روستا که مسدود شده بود با تلاش راهداران بازگشایی شد.

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به بارش  برف در سه روز گذشته راه ارتباطی ۲۵۰ روستا مسدود شده بود که با تلاش راهداران راه ارتباطی راههای روستایی بازگشایی شد.

وی اظهار داشت: برخی از روستاها که در مناطق کوهستانی قرار داشتند بازگشایی  راه ارتباطی آنها بسیار سخت بودولی راهداران با تیغ زنی هایی که از سطح جاده ها انجام دادند عملیات بازگشایی موفقیت آمیز بود.

مسئول مرکز مدیریت راههای  استان زنجان گفت: در حال حاضر راه ارتباطی کلیه راههای اصلی، فرعی و روستایی باز است و تردد روان است.

خوشکام تاکید کرد: با توجه به گزارش هواشناسی احتمال کولاک و وزش باد شدید در کلیه محورهای مواصلاتی استان زنجان وجود دارد و رانندگان قبل از اقدام به سفر حتما قبل از خروج از منزل از وضعیت راهها باخبر شوند و تنها از منبع موسخ از وضعیت راهها باخبر شوند.

وی یادآورشد: با توجه به ماندگاری برف سطح جاده ها کمی لغزنده است و رانندگان باید خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند و از سرعت غیر مجاز بکاهند و در رانندگی دقت کنندو با توجه به گزارش هوشناسی تا دوروز آینده لایه های سطجی جاده ها دچار یخ زدگی خواهند شد.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: به هنگام لغزنده بودن سطح جاده ها کنترل وسیله نقلیه بسیار سخت می شود.

خوشکام ابراز کرد: مردم عزیز به محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راهها باخبر شوند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان افزود: همچنین مسافران می توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ که ۳۰ خط آماده  پاسخگویی به مردم است از وضعیت جاده ها باخبر شوند و همچنین این تلفن آماده ارائه پیشنهادات و انتقادات مردم است.

خوشکام گفت: همچنین تلفن ۳۳۷۷۲۰۲۷ نیز ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به شهروندان محترم می باشد.

کد مطلب 2505167

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