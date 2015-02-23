یادواره شهدای امور تربیتی چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای امور تربیتی چهارمحال و بختیاری بعداز ظهر دوشنبه در تالار فرهنگ این استان برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در این یادواره با اشاره به اینکه معلمان جایگاه تاثیر گذاری در جامعه دارند، اظهار داشت: معلمان نفش مهمی در ایجاد شخصیت دانش آموزان دارند.

حجت الاسلام محمد علی نکونام معلمان و اساتید را مصونیت بخش جامعه از شبهات و هجمه‌های فرهنگی دشمنان دانست و گفت: راه پاسداری از فرهنگ شهدا و رسیدن به درجات بلای شهید شهادت در گرو صیانت از اسلام، ارزش‌های اسلامی، صبر، مقاومت، جهاد علمی و فرهنگی و تزریق معارف ناب و اصیل الهی به نسل جوان و نوجوان است.

حجت الاسلام محمد علی نکونام ادامه داد: دشمن هم اکنون از طریق مختلف جوانان و دانش آموزان را هدف گرفته تا با کم ارزش کردن معارف اسلامی و ارزش ها در بین آنها به مقاصد و اهداف خود برسد.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به ورود دشمن در عرصه فکری و فرهنگی برای ضربه زدن به نظام و کشور، تصریح کرد: فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی هویت، اصالت و روح یک ملت است بنابراین قسمت اعظمی از وظیفه صیانت و حفاظت از این فرهنگ ناب بر عهده معلمان و اساتید است که باید در این زمینه با جدیت، دلسوزی و اخلاص عمل کنند.

چهارمحال و بختیاری ۱۱ شهید امور تربیتی دارد

رئیس آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری نیز در این یادواره اظهار داشت: این یادواره نخستین یادواره شهدای امور تربیتی است که در استان چهارحال و بختیاری برگزار می شود.

علیرضا کریمیان افزود: استان چهارمحال و بختیاری ۱۳۷ شهید فرهنگی دارد که از این تعداد ۱۱ شهید، شهید امور تربیتی هستند.

وی ادامه داد: برگزاری یادواره ها نقش مهمی در تقویت فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه دارد و نسل جدید امروز با رشادتها و ایثارگری ها رزمنده های دوران جنگ تحمیلی اشنا می شوند.