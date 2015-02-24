۴درصد فولاد کشور در زنجان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: توجه به توسعه تولید فولاد شاخص محور مهم توسعه است چرا که فولاد صنعت مادر است و بستر بالندگی و آبادانی توسعه همه جانبه استان و کشور را به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: در کشور ۱۴ میلیون تن فولاد در کشور تولید می شود که ۴ درصد فولاد کشور را استان زنجان تولید می کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان به فعالیت کارخانه فولاد البرزغرب در شهرستان ابهر اشاره کردو گفت: این کارخانه در زمینی به مساحت ۵۰هکتار ایجاد شده و در سایزهای ۱۲۵ تا ۱۵۰ فولاد و شمش تولید و به بازارهای داخلی و خارجی صادر می کند و ۶۰۰ نفر مشغول به کار هستند.

فغفوری بر تولید شمش در این کارخانه اشاره کردو گفت: انواع شمش فولاد در سایزهای مختلف تولید و به بازار داخلی و خارجی صادر می شود.

وی افزود: به منظور تولید مواد اولیه تعدادی معدن خریداری شده و این کارخانه در مسائل زیست محیطی خوب عمل کرده و در این امر پیشرو است و بر سلامت و پاکی محیط زیست بسیار توجه دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: فاز دوم این کارخانه بهمن ماه سال آینده به بهره برداری می رسد و یک میلیون شمش و فولاد تولید خواهد کرد.

فغفوری افزود: با افتتاح طرح توسعه شرکت برای دو هزار نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد می شود و با فعالیت فاز دوم ده درصد فولاد کشورر ا تولید خواهد کرد.

وی تصریح کرد: شرکت فولاد البرز غرب ابهر سال گذشته با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن به بهره برداری رسید.