مجسمه هایی که از دل ۵ دارخشک پدیدار می شوند/ ضرورت میرایی هنر

جمشید مرادیان هنرمند مجسمه ساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: من به همراه دستیارم محمدرسول بیک امروز سه شنبه ۵ اسفندماه به بلوار ماهان کرج خواهیم رفت تا ۵ دارخشک گردو مقابل استانداری کرج را به مجسمه تبدیل کنیم.

وی افزود: ارتفاع این درختان حدود ۵ یا ۶ متر است که برخی قطع شده و برخی قطع نشده و همچنان سرپا خشک شده است، این درختان از نظر گیاه پزشکی معاینه شده و صددرصد خشک شده است.

مرادیان ادامه داد: این درختان حشراتی به جانشان افتاده است بنابراین با استفاده از گازهای مختلف این حشرات را نابود می کنیم، آنتی باکتریال به آنها تزریق می کنیم و بوسیله تکنیک نانوپزشکی آنها را ایزوله می کنیم تا مجسمه های ساخته شده از این درختان به لحاظ ماندگاری حداقل برای مدت ۱۰ سال تضمین شود.

این هنرمند مجسمه ساز با بیان این که مدت ۱۰ سال برای ماندگاری یک اثر هنری کفایت می کند، دراین باره توضیح داد: من معتقدم که اثر هنری اگر قرار باشد که برای سال های سال ماندگار بماند، بعد از ده ها سال خود به یک آلودگی بصری تبدیل می شود، بنابراین در روزگار ما نیاز به تغییر این فضا وجود دارد و مدت ۱۰ سال از نظر من برای ماندگاری یک اثر هنری کافی است.

وی تأکید کرد: نباید روی مانایی هنر که باور هنر کلاسیک است پافشاری کنیم، به خاطر ضرباهنگ تند زمانه اگر روی هنر مانا کار کنید، بعد از دو سال بهترین کار هنری هم تبدیل به آلودگی می شود و زمانه جدید این دوام را برنمی تابد. باید میرایی را هم در هنر داشت و این ذائقه ملون انسان شهرنشین است، چوب هم بعد از ۱۰ سال می پوسد و از صحنه بیرون می رود بنابراین متریال خوبی برای آثار هنری در این زمانه است.

وی با اشاره به آثاری که برای باغ موزه هنر ایرانی ساخته است، یادآور شد: هشت سال پیش من درختان خشکیده این باغ را مجسمه کردم و همچنان پابرجا ایستاده اند و این البته پاسخی به کسانی است که تصور می کنند سمپوزیوم چوب برگزار کردن بی فایده است. آنها چوب نامرغوب و خیس از شمال ایران را به کار می گیرند که دوامی ندارد و می پوسد در حالی که درختان بسیاری از گردو، نارون و بلوط در همین تهران داریم که ماندگاری بیش از ۱۰ سال دارند.

مرادیان که به ساخت مجسمه های چوبی شهره است، درباره تمرکزش روی متریال چوب در مجسمه سازی بیان کرد: من بر اساس هیچ منفعتی متریال اصلی خودم را در مجسمه سازی تغییر نمی دهم، کار با چوب بسیار سخت و دشوار است اما بازارش با رکود مواجه است، با این حال هیچ دلیلی باعث نمی شود که من متریالم را در مجسمه سازی تغییر دهم چرا که آن حسی که در چوب وجود دارد، با تبدیل به سنگ و برنز خوب از آب درنمی آید و این حس منتقل نمی شود. همچنین قابلیت اجرایی خوبی که در چوب هست، در متریال های دیگر نیست.

وی با اشاره به ارتفاع درختان بلوار ماهان کرج که فردا کار تبدیل آنها به مجسمه را آغاز خواهد کرد، افزود: من سعی دارم که از ارتفاع این درختان چیزی کم نکنم و در این زمینه آن چه مدنظر من است، زیبایی کار و محل قرار گرفتن آن است.

مرادیان درباره طرح هایی که روی این درختان اجرا خواهد کرد، توضیح داد: هنری مخاطب محور است و هر مخاطبی معانی و مفاهیم مورد نظر خود را از این طرح ها و آثار استخراج می کند، من سعی می کنم روی آثارم عنوانی نگذارم و برای فهم آنها نسخه ای برای مخاطب نپیچم تا هر مخاطب خود برای فهم این آثار تلاش کند.

این هنرمند مجسمه ساز مدت زمان اتمام این کار و تبدیل این ۵ درخت به مجسمه های چوبی را حدود ۱۵۰ روز بر اساس قراداد با زیباسازی کرج عنوان کرد و افزود: تا پیش از سال نو کار روی دو تا از این درختان به اتمام خواهد رسید.