خبرنگاران برای پویایی جامعه سیستان و بلوچستان تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نقی تهرانی در کارگاه آموزشی ویژه خبرنگاران بسیجی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: خبرنگاران در بیان مشکلات و نیازهای جامعه و با روحیه مطالبه گری از مسوولان در راستای اهداف نظام اسلامی وظیفه ای سنگین و مهم بر عهده دارند.

وی انتشار صحیح، دقیق، به هنگام و با رعایت امانتداری یک خبر را منشا برکات فراوان برای جامعه دانست و برلزوم حمایت بیشتر مسوولان از خبرنگاران و اصحاب رسانه در ارتقای ظرفیت خبررسانی با هدف خدمت به مردم در استان تاکید کرد.

تهرانی با اشاره به اهمیت برگزاری این کارگاه آموزشی بیان کرد: این کارگاه با هدف ارتقا معلومات خبرنگاران سیستان و بلوچستان، به منظور افزایش توانمندی آنان برای مقابله با توطئه های دشمنان در جنگ نرم برگزار شد.

وی با تبریک میلاد حضرت زینب (س) گفت: اگر حضرت زینب(س) در واقعه کربلا بعد از تحمل مصائب و مشکلات همانند یک رسانه با خطبه های گران بهای خویش ظاهر نمی گشت، واقعه کربلا در ذهن تاریخ به فراموشی سپرده می شد.



تهرانی افزود: امروزه کشورهای غربی و آمریکا تقابل های دروغین را به جهان القا نموده اند، به گونه ای که علم را در مقابل ایمان، حق را در برابر تکلیف، اصول در تقابل با منافع، تعبد در مقابل تعقل و استقلال در برابر توسعه یافته قرار داده اند و باید در این زمینه هوشیار بود.



وی خاطرنشان کرد: مخاطب شناسی یک اصل در رسانه ها به شمار می رود، امروزه استکبار جهانی به دلیل مدل مردم سالاری دینی در ایران که آزادی بسیاری را برای مردمان در پی داشته است، به خصومت با ایران اسلامی پرداخته است که خبرنگاران به بهترین شکل این دشمنی ها را برای افزایش بصیرت مردم باز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی ویژه خبرنگاران بسیجی سیستان و بلوچستان با حضور ۱۵۰ خبرنگار و فعال رسانه ای در محل بسیج دانشجویی سیستان و بلوچستان برگزار شد.