حقوق پدر شهیدی که صرف ساخت مسجد شد/حاج اصغر اسطوره ورامین است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه همایش نور یاران به منظور تجلیل از فعالیت های خیرخواهانه حاج اصغر فرازنده نیا پدر شهید والامقام محمود فرازنده نیا با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، مسئولان و مدیران اجرایی و مردم متدین و انقلابی ورامین در شهرک مخابرات این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم از تلاش های خالصانه حاج اصغر فرازنده نیا در ساخت حسنیه شهید فرازنده نیا، مسجد پنج تن آل عبا و زینبیه در شهرک رضی با اهدای هدایایی تجلیل به عمل آمده و بر ادامه یافتن راه و مسیر شهدای انقلاب اسلامی تأکید شد.

حقوقی که به طور کامل صرف ساخت مسجد و حسینیه شد

نکته قابل توجه و کم نظیر این مراسم آن بود که حاج اصغر فرازنده نیا پدر شهید محمود فرازنده نیا تمام حقوق دریافتی خود از بنیاد شهید و امور ایثارگران را صرف ساخت حسینیه و مسجد در یکی از محله های ورامین کرده است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که شهید محمود فرازنده نیا قبل از اعزام به جبهه های جنگ حق علیه باطل به پدر خود وصیت می کند که راضی نیست پس از شهادت، حقوقی به این منظور دریافت و خرج زندگی کند به همین خاطر حاج اصغر پس از شهادت فرزند رشیدش و با مشورت با امام جمعه ورامین تصمیم می گیرد که حقوق دریافتی از بنیاد شهید را به صورت کامل به نیت فرزندش در ساخت حسینیه و مسجد هزینه کند.

پدران و مادران شهدا مایه عزت و سربلندی نظام هستند

آیت الله سید مرتضی محمودی در آیین بزرگداشت حاج اصغر فرزانده نیا پدر شهید مححمود فرازنده نیا با اشاره به مقام و منزلت شهدا نزد خداوند متعال اظهار داشت: شهدا از مقام و مرتبه بالایی نزد خداوند برخوردار هستند و باید توجه داشت که مقام شهادت نصیب هر انسانی نمی شود.

امام جمعه ورامین افزود: شهدای انقلاب اسلامی در جریان جنگ تحمیلی به فرمان امام راحل لبیک گفته و با نثار خون مطهرشان از بهترین سرمایه خود گذشتند تا امروز کشور در اوج عزت و اقتدار قرار داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین ادامه داد: امروز بیش از ۵۷ کشور اسلامی در جهان وجود دارد اما تنها کشوری که بر اساس مکتب اهل بیت عصمت و طهارت اداره می شود، جمهوری اسلامی ایران است و باید به این موضوع افتخار کرد.

محمودی اضافه کرد: اگر شهدا نبودند و برای دفاع از کیان نظام اسلامی به شهادت نمی رسیدند امروز کشور و نظامی به نام نظام اسلامی وجود نداشت به همین خاطر همه ما آرامش و عزت کنونی را مرهون شهدا هستیم و باید از راه و سیره شهدا پاسداری کنیم.

وی عنوان کرد: پدران و مادران شهدا سرمایه های نظام اسلامی هستند که باعث عزتمندی و اقتدار نظام اسلامی شدند به همین خاطر باید همواره مقام آنان گرامیداشته شود.

سه وصیت مهم شهید فرازنده نیا به پدرش

حاج اصغر فرازنده نیا هم در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهید محمود فرازنده نیا قبل از اعزام به جبهه سه وصیت به من کرد و گفت که پس از شهادتم باید آن را انجام دهید.

پدر شهید فرازنده نیا افزود: وی گفت که هیچگاه نباید اجازه دهید که اسلحه ام بر زمین بماند و باید همواره پشتیبان ولی فقیه باشید و در نهایت نیز اعلام کرد که من برای خدا به جبهه می روم به همین خاطر راضی نیستم که حقوقی به این منظور برای خرج زندگی استفاده کنی.

وی ادامه داد: تا دو سال پس از شهادت شهید فرازنده نیا من حقوقی از سوی بنیاد شهید دریافت نکردم تا اینکه با مشورتی که با آیت الله محمودی انجام دادم، تصمیم گرفتم که حقوق بنیاد شهید را در امور خیریه مصرف کنم و خوشبختانه طی این سالها با کمک خداوند مسجد، حسینیه و زینبیه به نام شهید آماده شده است.