ابهام در اختلاف پرداختی پزشک و پرستار/ از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی که به مناسبت روز پرستار در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حضور یافته بود، موضوع درآمد پرستاران و نظام پرداخت و کمبود نیروی پرستاری را چالش های عمده حوزه پرستاری عنوان کرد.

وی با بیان این مطلب که کارانه های پرستاران در ۵ ماه اول سال در ضریب یک و هفت دهم ضرب شد و بناست تا پایان سال علی الحساب از اول مهر پرداخت شود، افزود: در ۹۵ درصد از دانشگاه های علوم پزشکی در بیمارستان های دولتی که طرح تحول سلامت اجرا شده ، ‌این کارانه ها پرداخت گردیده است.

معاون وزیر بهداشت، همچنین به طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد پرستاران که از ۲۶ بهمن به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است، اشاره کرد و گفت: پایه و مبنای نظام تبعیض آمیز پرداخت کارانه از سال ۷۶ گذاشته شد که امیدواریم با اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد، بخشی از این نظام ناعادلانه جبران شود.

میرزابیگی با اشاره به ایرادات طرح تبعیض آمیز کارانه ها، ادامه داد: میان خود گروه ها و پرستاران و بیمارستان های مختلف اختلاف درآمد بود و سلیقه ای انجام می شد اما در پرداخت عملکردی تلاش شده است همه تبعیض ها برداشته شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش که چرا طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاران اجرا نمی شود، گفت: این موضوع در شورای عالی بیمه مطرح است.

میرزابیگی افزود: تعرفه گذاری قطعا باید به صورت بسته های خدمتی در بالین در بیاید و وزیر بهداشت و سازمان نظام پزشکی هم با آن موافق هستند اما این موضوع باید در شورای عالی بیمه تصویب شود.

وی در ادامه به موضوع کمبود نیروی پرستاری در کشور اشاره کرد و گفت: امسال، ۸ بخشنامه به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد که ۵ بخشنامه مربوط به کمبود نیروی انسانی بود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه تلاش کردیم فشار کاری را کم کنیم افزود: امیدواریم سازمان مدیریت، سهمیه های استخدامی را به وزارت بهداشت اختصاص دهد تا بتوانیم نیروهای جدیدی را به کار گیری و استخدام کنیم.

میرزابیگی در پاسخ به این پرسش که آیا صحت دارد ۷ هزار مجوز استخدام می خواهد صادر شود، گفت: این موضوع برای بیمارستان هایی است که می خواهند راه اندازی شوند اما به علت کمبود نیرو معطل مانده اند.

وی افزود: موضوع راه اندازی یک مجموعه هولدینگ کشوری در کنار وزارت بهداشت و ایجاد شعب آن در دانشگاه های علوم پزشکی برای بکارگیری نیرو مطرح است که اگر اجرایی شود به امنیت شغلی کمک می کند.

همچنین، احمد نجاتیان قائم مقام سازمان نظام پرستاری هم با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: کمبود حقوق و مزایای پرستاری و اختلاف درآمد پرستاران و پزشکان از جمله مشکلات جامعه پرستاران است.

وی افزود: پزشکان در کشورهایی مانند ترکیه ، حداکثر ۷ تا ۱۰برابر پرستاران درآمد دارند اما در کشورمان این اختلاف درآمدی ۱۵ تا ۲۰ برابر است.

نجاتیان با اشاره به اینکه در برخی موارد این اختلاف درآمدی به ۱۰۰ برابر هم می رسد، ادامه داد: تخصص، مدرک تحصیلی و مسئولیت فرد در اختلاف درآمد تاثیر دارد اما خود وزیر بهداشت هم قبول ندارد که در برخی موارد اختلاف ۱۰۰ تا ۲۰۰ برابری میان حقوق پزشکان و پرستاران باشد.

وی درباره طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری افزود: این طرح تنها ناظر بر درآمد پرستار نیست بلکه یک هویت بخشی به خدمات پرستار نیز است.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری گفت: اکنون هم از ۵۰۰ خدمتی که پرستاران انجام می دهند حدود ۱۹۰ خدمت تعرفه دارد اما نکته این است که این ۱۹۰ خدمت با آنکه تعرفه دارد اما به علت اینکه پرستاران نمی توانند تعرفه بگیرند، این خدمات با تعرفه های پزشکی برای بیمار حساب می شود و برای بیمار، گران تر در می آید.

نجاتیان ادامه داد: اینکه در عمل کار را فرد دیگری انجام می دهد اما درآمدش به پزشکان یا بیمارستان می رسد برای پرستاران جای سئوال است که اجرای طرح تعرفه گذاری به این سئوال پاسخ خواهد داد.

وی درباره اینکه از دانشجویان پرستاری به عنوان پرستار در برخی از بیمارستان ها استفاده می شود، گفت: با توجه به اینکه از دانشجویان سال آخر استفاده می شود و آنها به صورت عملی کار بالینی را یاد گرفته اند و نیروهای تازه نفس هستند جای نگرانی نیست چرا که آنها معادل یک پرستار خوب کار می کنند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری افزود: باید در پی راهکار باشیم تا این کمبود شدید نیرو را حل کنیم.

نجاتیان گفت: در سال های گذشته تجربه بکارگیری نیروهای شرکتی را داشتیم که اجحاف می شد اما بهترین راه حل کمبود نیرو، استخدام است زیرا پرستاری باید یک شغل حاکمیتی محسوب شود.