غرب مانع اصلی روابط تهران - قاهره/ضرورت همکاری قم و الازهر

به گزارش خبرنگار مهر، روابط ایران و مصر متأثر از علل و عوامل مختلفی بوده است. در این روابط باید توجه داشت برخی اهداف سیاست خارجی دو کشور تفاوتهای آشکاری با هم دارند لذا با وجود چنین اهدافی بهبود روابط میان دو کشور کاری سخت و دشوار است. در جایی که سیاست خارجی مصر گرایش به غرب و به ویژه آمریکا، موضوع سازش عربی اسرائیلی، سنخ حکومتی پاتریمونیال(پدرسالار)، مخالفت با قرائت اسلام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تعریف امنیت خلیج فارس به عنوان امنیتی عربی و ناسیونالیسم عربی را مورد نظر دارد جمهوری اسلامی ایران در تضاد آشکار با این اهداف است.

به جای آن ایران تأکید بر توازن در روابط شرق و غرب و عدم وابستگی به هر کدام، به رسمیت نشناختن سازش عربی اسرائیلی، توجه به اسلام سیاسی، حمایت از جنبشهای آزادی خواهانه و اسلام گرایانه، سنخ حکومتی مردمسالاری دینی، تأکید بر امنیت درونزاد خلیج فارس به معنای مشارکت همه کشورهای حاشیه آن و .... را به عنوان اهداف سیاست خارجی دنبال و پیگیری می کند. لذا مشاهده می شود تعارض آشکاری در برخی اهداف سیاست خارجی دو کشور دنبال می شود. البته این به معنای این نیست که در حوزه هایی که دو کشور همگرا هستند امکان همکاری و گسترش روابط وجود ندارد.

فکری خروب قاضی دادگاه عالی مصر و اندیشمند موسسه الاهرام مصر درباره روابط ایران و مصر با خبرگزاری مهر به گفتگو نشست که در ادامه از نظر می گذرد.

*ایران و مصر به رغم اشتراکات فرهنگی، تاریخی و دینی با یکدیگر رابطه سیاسی ندارند علت را در چه می دانید؟

من معتقدم کشورهای غربی به ویژه آمریکا مانع اصلی در برقراری روابط میان تهران - قاهره هستند. غرب همواره تلاش می کند میان ایران و مصر فتنه انگیزی کند زیرا کشورهای غربی به خوبی می دانند اگر میان این دو کشور روابط برقرار شود ایران و مصر به دو قوای بزرگ منطقه تبدیل خواهند شد و این مسئله می تواند منافع آنها را به خطر بیندازد. در واقع رابطه حسنه میان تهران - قاهره به ضرر منافع غرب در منطقه است و متاسفانه برخی کشورهای عربی نیز در راستای منافع شخصی شان به اجرای این فتنه از سوی غرب کمک می کنند.

*به نظر شما بهترین راهکار برقراری روابط میان دو کشور چیست؟

از بین بردن اختلافات میان مذاهب شیعه و سنی بهترین راهکار برقراری روابط میان ایران و مصر است. زیرا پیوندهای مشترک بسیاری میان دو کشور وجود دارد و به نظر من باید در این راستا مرجعیت دینی قم و الازهر با یکدیگر همکاری داشته باشند و تلاش کنند بر این مسئله تاکید کنند که اسلام دین اختلاف نیست بلکه خواهان وحدت و صلح و تسامح در تمامی اصول و ادیان است. اختلافات میان اهل تسنن و شیعه واقعا ناچیز است و این مسئله بر وحدت اسلامی در منطقه تاثیر نمی گذارد و با وحدت کشورهای عربی در تعارض نیست.

*ممکن است به زمینه های همکاری در راستای از سرگیری روابط ایران و مصر اشاره کنید؟

تمامی زمینه های فرهنگی و اقتصادی بهترین راه برای از سرگیری روابط دو کشور محسوب می شود، ایران و مصر هر دو دارای ظرفیت های اقتصادی بسیاری هستند و باید از این مسئله استفاده کرد. با به کارگیری این راهکارها و برقراری روابط میان ایران و مصر این دو کشور قدرتی را در منطقه تشکیل خواهند داد که قادر خواهند بود به جای آمریکا و غرب حافظ امنیت در منطقه باشند.

گفتگو: سمیه خمارباقی