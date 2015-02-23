رویانیان: هواداران پرسپولیس مرا حلال کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین نژاد فلاح پس از حضور در اردوی پرسپولیس، دوشنبه شب راهی منزل محمد رویانیان شد و دیدار صمیمانهای با مدیر عامل پیشین باشگاه پرسپولیس داشت.
نژاد فلاح در این باره به سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفت: آقای رویانیان برای پرسپولیس زحمت کشیدهاند و بنده به عنوان عضو هیأت مدیره با ایشان همکاری داشتهام. در آن ایام اتفاقات زیادی رخ داد. حالا که به عنوان مقام مسوولی در باشگاه پرسپولیس کارم را شروع کردهام، وظیفه خود میدانم با مدیران سابق پرسپولیس دیدار داشته و ضمن تشکر از زحماتشان درباره مسائل مختلف با آنها گفتگو کنم. وظیفه خود دانستم به دیدار آقای رویانیان بروم و انصافا دیدار گرم و صمیمانهای با هم داشتیم.
وی افزود: محور اصلی صحبتهای ما پرسپولیس بود. ایشان پرسپولیس را صمیمانه دوست دارند و آرزویشان سربلندی این باشگاه مردمی و پرطرفدار است. درباره خیلی از مسائل صحبت شد و بنده در شروع کار از ایشان رخصت گرفتم و برایشان آرزوی موفقیت دارم.
نژاد فلاح در ادامه گفت: با دیگر مدیران عامل پیشین باشگاه پرسپولیس هم گفتگو خواهم داشت، حضوری یا تلفنی با آنها صحبت خواهم کرد و ضمن رخصت و تشکر از زحماتی که برای پرسپولیس کشیدهاند کار را با جدیت شروع کرده و از تجربیات این عزیزان و بزرگان بهره خواهم برد. پرسپولیس یک خانواده بزرگ است و نیاز به اتحاد و همدلی دارد. امشب آقای رویانیان مدام از برد پرسپولیس مقابل لخویا، روزهای خوب در آینده و آرزوی سربلندی هواداران صحبت میکردند. بنده وظیفه خود میدانم با مدیران، پیشکسوتان، هواداران و تمامی اعضای خانواده بزرگ پرسپولیس به طرق مختلف ارتباط برقرار کرده و وفاق و همدلی را در این خانواده میلیونی پررنگ کنم. پرسپولیس باشگاه بزرگی است و امیدوارم که بتوانیم در راه سربلندی این باشگاه گامهای اساسی برداریم و بدون تردید نیاز به همراهی و همیاری همه علاقهمندان به پرسپولیس داریم.
همچنین محمد رویانیان، گفت: خیلی زود و اتفاقی قرار چنین ملاقاتی گذاشته شد. آقای نژاد فلاح گفتند میخواهم شما را ببینم و کسب رخصتی کرده باشم. با آغوش باز با هم دیدار کردیم و دیدار صمیمانهای با یکدیگر در منزلم داشتیم.
وی افزود: اقدام آقای نژاد فلاح بسیار ارزشمند و قابل تقدیر بود. به هر حال ما با یکدیگر به عنوان عضو هیأت مدیره همکاری داشتیم. روزهای پر فراز و نشیب و اتفاقا جلسات چالشی بسیار زیادی در آن ایام داشتیم و امشب (دوشنبه شب) هم برخی از آن خاطرات را مرور کردیم. هدف ما یکی بوده و هست و آن چیزی نیست جز سربلندی پرسپولیس و هوادارانش.
رویانیان تصریح کرد: افتخار بزرگی نصیب بنده و دیگر مدیران عامل باشگاه پرسپولیس و آقای نژاد فلاح شده است و آن چیزی نیست جز تلاش برای سربلندی میلیونها ایرانی عاشق پرسپولیس. بارها از هواداران حلالیت طلبیده و باز هم تکرار میکنم که شبانه روز تلاش کردم و اگر کاستی و قصوری در کارم بوده به بزرگی خود ببخشند. هواداران پرسپولیس شایسته بهترینها هستند. یک واقعیت این است که آقای نژاد فلاح برادر چهار شهید گرانقدر هستند و صمیمانه آرزو میکنم و از صمیم قلب دعا میکنم که ایشان نزد هواداران و خانواده بزرگ پرسپولیس سربلند باشند.
رویانیان ادامه داد: از همه مدیران، پیشکسوتان، مجموعه تیم، پرسنل باشگاه، هیأت مدیره و هواداران به عنوان یک هوادار درخواست میکنم برای سربلندی پرسپولیس دلها را یکی کرده و به آقای نژاد فلاح کمک کنند. حمایت از ایشان را حمایت از پرسپولیس بدانند و مطمئن باشند آینده خوب و روزهای پرافتخار پرسپولیس دوباره تکرار نمیشود مگر با عزم و اراده جدی و حمایت همه جانبه و وفاق و همدلی که امشب ورد زبان آقای نژادفلاح بود.
رویانیان در پایان گفت: به عنوان یک هوادار از هیچ کمک و تلاشی برای سربلندی پرسپولیس و هوادارانش دریغ نمیکنم و هر گامی که در این راه برداشته شود را یک افتخار بزرگ در زندگیام میدانم. در پایان کلام امیدوارم پرسپولیس سهشنبه شب در سایه حمایت پرشور هوادارانش لیگ قهرمانان آسیا را با یک نتیجه دلچسب آغاز کند.
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