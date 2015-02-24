به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی غضفری صبح سه شنبه در جمع مسئولان شهرستان دشتی اظهار داشت: امروز ما هرچه داریم به برکت خون شهدا و امام شهدا است.

وی افزود: مردم دشتی در دوران دفاع مقدس با تقدیم ۲۱۴ شهید توانسته اند به خوبی دین خود را به نظام ادا کنند. شهرستان دشتی تاکنون این افتخار را داشته که میزبانی چند شهید گمنام را داشته باشند.

وی اضافه کرد: چندی پیش پیکر ۱۲۰ شهید گمنام از مرز شلمچه به کشور عزیزمان ایران وارد شد و طی درخواست‌هایی که از مجموعه اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان و همچنین کشور داشتیم، دو شهید گمنام به شهر کاکی اختصاص داده شد.

غضنفری با بیان اینکه پیکر این دو شهید ۱۳ اسفندماه تدفین و خاکسپاری می شود، تصریح کرد: قبل از مراسم خاکسپاری چندین برنامه فرهنگی در سطح شهرستان اجرا خواهد شد و در این راستا ۱۱ اسفند ماه ساعت ۱۰ صبح زمان استقبال از شهدای گمنام از فلکه خالو حسین دشتی تا سپاه ناحیه دشتی است.

وی بیان کرد: بعد از ظهر همان روز نیز در تمامی نقاط شهرستان برنامه‌هایی در خصوص بزرگداشت این کبوتران خونین بال برگزار می‌شود و شب آن روز نیز مراسم «وداع با شهدای گمنام» در مرکز شهرستان برگزار خواهد شد.

غضنفری یادآور شد: به همین مناسبت، عصر روز ۱۲ اسفند ماه برنامه‌ای در شهر بادوله برگزار می شود و شب نیز شهر کاکی میزبان شهدای گمنام است که مراسمی برای بزرگداشت این دو شهید برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی خاطر نشان کرد: روز ۱۳ اسفند ماه نیز مراسم تدفین و خاکسپاری این شهدای گمنام در شهر کاکی برگزار می شود که در این روز سعی شده برنامه‌های مشابهی در این خصوص در تمامی بخش‌های شهرستان و همچنین در سطح روستاها برگزار شود تا بدین وسیله باعث ایجاد خیر و برکت و همچنین گسترش فرهنگ شهید و شهادت که یکی از عوامل بازدارنده فرهنگ غربی است، شود.