اورژانس هوایی در شهرستان طبس راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم مهاجریان مقدم دوشنبه شب در مراسم افتتاحیه دومین المپیاد امداد و نجات کشور ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت زینب (س)، اظهارکرد: حضرت زینب(س) الگو و اسوه تمام ایثارگران و امدادگران جهان است.

وی صداقت در عمل و گفتار، از خودگذشتگی و خدمت بدون ریا به نیازمندان واقعی را از ویژگی های بارز اعضای هلال احمر دانست و افزود: برگزاری دوره های آموزشی مختلف برای داوطلبان هلال احمر در توان افزایی این نیرو های مخلص تاثیر گذار است.

امام جمعه طبس بیان کرد: عزت، عظمت، اقتدار، استقلال، پیشرفت ایران اسلامی به برکت خون شهداء و اندیشه های امام راحل و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

حجت الاسلام مهاجریان مقدم اضافه کرد:شهداء خون خود را برای آزاد زیستن ما هدیه کردند که ما باید قدردان خون شهداء باشیم چرا که استقلال موجود در جامعه به برکت خون شهداء است.

وی خواستار راه اندازی اورژانس هوایی در شهرستان طبس شد و گفت: نیاز است که هر چه سریعتر با توجه به وسعت این شهرستان اورژانس هوایی راه اندازی شود.

امام جمعه طبس نقش هلال احمر در زمان وقوع حوادث را نقشی محوری و برجسته دانست و افزود: این نهاد غیردولتی با پشتوانه مردم، خیران و اعضای حمایتی به ویژه جوانان داوطلب، خدمات ارزشمندی را ارائه می‌ کند.

حجت الاسلام مهاجریان مقدم مهمترین ویژگی حضرت زینب(س) را پیروی از ولایت دانست و گفت: حضرت زینب(س) در صحرای کربلا امام حسین(ع) را نه بخاطر بردار بلکه بخاطر تبعیت از ولایت و به عنوان امام همراهی کردند.

وی افزود: در زلزله سال ۵۷ شهرستان طبس مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی بیشترین کمک را داشته اند.

امام جمعه طبس یادآورشد: در اردیبهشت سال ۵۹ امدادهای غیبی در صحرای طبس باعث فاش کردن جنایت های استکبار جهانی شد.