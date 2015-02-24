آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در طول تاریخ زنانی آمدند که نمونه و اسوه واقعی زنان امروز هستند، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مهم حضرت زینب(س) عبادت و عرفان ایشان است.

وی ادامه داد: شناخت واقعی حضرت زینب(س) از جهان هستی و خداوند متعال باعث شده بود که برای این شناخت و معرفت واقعی عبادت کنند.

تولیت سابق آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به اینکه حضرت زینب(س) نماز شب را ترک نمی‌کردند، گفت: صبر، وفا، تدبیر و حیای حضرت زینب(س) به دنبال معرفت و شناختی است که ایشان داشته است.

آیت الله مسعودی خمینی با بیان اینکه از زینب کبری(س) سئوال کردند جریان کربلا را چطور دیدی؟ ایشان جواب دادند "مارأیتُ إلا جمیلا"، عنوان کرد: حضرت زینب(س) با گفتن این جمله مجاز گویی نمی‌کنند و در واقع حقیقت را بیان می‌کنند؛ این دیدن دیدن چشم انسانی نیست بلکه دیدنی است که با معرفت و شناخت حاصل می‌شود.

وی با اشاره به مصائبی که بر حضرت زینب(س) وارد شده، اضافه کرد: صبر حضرت زینب(س) را در جهان کمتر دیدیم و یا اصلا نمونه این صبر در جهان هستی و میان زنان عالم وجود ندارد.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بیان اینکه دین و حیا توأمان است، بیان کرد: تمامی زنان عالم باید از حیای حضرت زینب درس بگیرند؛ زیرا کسی که حیا ندارد دین ندارد و کسی که دین ندارد حیا ندارد.

آیت الله مسعودی خمینی با اشاره به سخنرانی حضرت زینب(س) در مجلس یزید و صبری که ایشان در آنجا داشتند، صریح کرد: اگر صحبت‌های حضرت زینب(س) را سرلوحه زندگی خویش قرار دهیم برایمان سازگاری و رستگاری به ارمغان می آورد.

وی در پایان با بیان اینکه بصیرت حضرت زینب(س) نمونه است، گفت: تمام خصوصیات و ویژگی‌های حضرت زینب(س) برای مرد و زن الگو است.