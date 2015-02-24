جشن نیکوکاری با شعار اکرام فاطمی در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنلو افزود: با عنایت به در پیش بودن هفته احسان و نیکوکاری و سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی، برنامههای متعددی در استان اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ۱۴ اسفند ماه سالروز تاسیس کمیته امداد به دستور بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: بر همین اساس ۱۴ اسفند به نام روز احسان و نیکوکاری نامگذاری شده است.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه ۱۴ اسفند ماه تا هفت روز پس از آن هفته احسان و نیکوکاری نام نهاده شده است، گفت: همه ساله برای حضور و مشارکت مردم در دستگیری از نیازمندان و نشان دادن همبستگی اجتماعی بین اقشار مختلف اجتماع برنامههای متعددی در قالب جشن نیکوکاری با محوریت مساجد، مراکز نیکوکاری و مدارس برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه امسال ایام جشن نیکوکاری و سالگرد تاسیس کمیته امداد با ایام فاطمیه متقارن است، اضافه کرد: بر همین اساس برنامههای امسال با شعار اکرام فاطمی و شور نیکوکاری اجرایی خواهد شد.
حسنلو در ادامه با اشاره به برنامههای در نظر گرفته شده توسط کمیته امداد برای اجرا در هفته احسان و نیکوکاری تصریح کرد: امسال همزمان با چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه مراسم جشن نیکوکاری در مدارس استان زنجان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این جشن با همکاری آموزش و پرورش، سازمان دانشآموزی و اولیا و مربیان برگزار میشود، گفت: این جشن بزرگ در همه مدارس با شعار هر مدرسه یک پایگاه شور نیکوکاری برگزار خواهد شد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان همچنین با اشاره به برپایی پایگاههای جمعآوری کمک به نیازمندان در روز پنج شنبه ۱۴ اسفند ماه بیان کرد: این ویژه برنامه نیز با همکاری دستگاههای مختلف از جمله بسیج مستضعفان، صدا و سیمای مرکز زنجان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، جمعیت هلال احمر زنجان، هیئت ورزشهای همگانی، هیئت ورزشهای پهلوانی و زورخانهای، شورای اصناف، شهرداری، شورای شهر، سازمان شهرکهای صنعتی، سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی اجرا خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت سازمانها و ارگانهای اعلام شده در راستای اطلاعرسانی بیشتر و جلب مشارکتهای مردمی و اجرای هرچه بهتر جشن نیکوکاری صورت میگیرد.
حسنلو با بیان اینکه سومین روز از جشن نیکوکاری نیز جمعه ۱۵ اسفند ماه برگزار میشود، تصریح کرد: این برنامه در مصلیهای برگزاری نماز جمعه در مرکز استان و شهرستانها و با همکاری و هماهنگی ستاد برگزاری نماز جمعه اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در این سه روز کمکهای مردمی در قالب هدایای نقدی و غیرنقدی جمعآوری میشود، افزود: بر اساس برنامه این کمکها در اسرع وقت بین نیازمندان میشود.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان با تقدیر از همکاری و مساعدت مردم خیر و مومن استان در برنامههای اجرایی کمیته امداد طی سال اضافه کرد: اجرای برنامههای توانمندسازی و ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف در گرو کمک و همراهی مردم است که خوشبختانه در استان زنجان این همراهی بسیار مطلوب بوده و قابل تقدیر است.
وی با دعوت از مردم برای حضور باشکوه و شورآفرین در جشن نیکوکاری ابراز امیدواری کرد: برگزاری این جشن بتواند نیازهای خانوارهای بی بضاعت را در ایام منتهی به سال نو برطرف کند.
سال گذشته در قالب جشن نیکوکاری ۱۳ میلیارد ریال کمک مردمی جمعآوری شده بود که نسبت به کمکهای سال ۹۲ از رشد ۵۷ درصدی برخوردار بود.
از مجموع کمکهای جمعآوری شده در سال قبل ۳ میلیارد ریال به صورت نقدی و بیش از ۱۰ میلیارد ریال نیز به صورت غیرنقدی جمعآوری شده بود که این کمکها در مقایسه با سال ۹۲، به ترتیب از رشد ۷۴ و ۲۴ درصدی برخوردار بود.
زنجان- معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان از برگزاری جشن نیکوکاری در مدارس، معابر و مصلیهای نماز جمعه زنجان با شعار اکرام فاطمی و شور نیکوکاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنلو افزود: با عنایت به در پیش بودن هفته احسان و نیکوکاری و سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی، برنامههای متعددی در استان اجرایی خواهد شد.
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