رضایت مخاطب از جوایز جشنواره فیلم فجر مهمتر است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز افخمی کارگردان نام آشنای سینمای ایران شامگاه دوشنبه در مراسم اکران فیلم روباه در سینما قدس مشهد بیان کرد: من برای اقشار مختلف جامعه به ویژه مردم پایین شهر فیلم می سازم چون آنها عاشق سینما هستند و فیلم هایم را به خوبی درک می کنند.

وی با تاکید بر اینکه نامزد نشدن فیلمش و جایزه نگرفتن برایش مهم نیست، افزود: اما فکر می‌کنم برای برخی از بچه‌های گروه این قضیه مهم بود چون این موضوع را نشان‌دهنده دیده شدن کار خود می دانستند.

افخمی با بیان اینکه در جریان کارگردانی فیلم روباه به هیچ وجه به جوایز جشنواره فکر نکردم، افزود: فیلم روباه را باید نسل جوان درک و لمس کند و در این راستا جلب رضایت منتقدان هدف ساخت این فیلم نبود.

افخمی بیان کرد: برخی از فیلم ها و آثار هنری تاثیر بسزایی بر روی اندیشه و افکار یک فرد و حتی یک نسل می گذارد که این تاثیر در اداره و آینده کشور مهم و تصمیم ساز است.

وی با اشاره به اینکه آثار خوب تاثیر و ماندگاری عمیقی در جامعه دارد، ادامه داد: در جریان ساخت فیلم روباه نیز با همین هدف که بتوانم بسیاری از خاطرات پاک شده در ذهن مردم را یاداوری کنم کار را آغاز کردیم و لذا هیچ وقت به فکر جلب رضایت منتقدان یا جوایز جشنواره فیلم فجر نبودم.

وی عکس العمل و رضایت تماشاچیان را در رابطه با مشاهده این فیلم بسیار حائز اهمیت خواند و افزود: از آنجا که نظرات مردم برایم اهمیت والایی دارد در سالن های نمایش بسیاری با مردم به تماشای این فیلم نشستم و تنها سالنی که تماشای این فیلم برایم جذابیت نداشت برج میلاد تهران و مشاهده فیلم با حضور منتقدان بود.

وی بیان کرد: فیلم روباه برگرفته از یک داستان و روایت واقعی است که توانست ضمن یاداوری خاطرات مردم تاثیر مناسبی بر روی نسل جوان بگذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی روباه که شب گذشته با حضور جمعی از هنرمندان و اصحاب رسانه در سینما قدس مشهد اکران شد جدیدترین ساخته بهروز افخمی است که در شرایط بسیار حساس مذاکرات هسته ای ایران به مسئله ترور دانشمندان هسته ای می پردازد.

افخمی پس از گذشت سال ها از ساخت فیلم روز شیطان در فیلم جدید خود نیز به حال و هوایی مشابه بازگشته و بار دیگر فیلمی سیاسی، جاسوسی ساخته است.

داستان فیلم حول محور جاسوسی فردی اسرائیلی بنام «یوهان نتانیاهو» که برادر «بنیامین نتانیاهو» است می چرخد و فعالیت های این فرد را در ایران به منظور ترور دانشمندان هسته ای به تصویر می کشد.

در این میان جوانی که پیک موتوری است بدون اینکه از قصد جاسوس اسرائیلی مطلع باشد با او همراه می شود و در ادامه خود او و همسرش درگیر ماجرا می شوند.