عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی از برخی جزئیات منتشر شده از توافق احتمالی ایران و گروه 1+5 ابراز نگرانی کرد.

- سخنگوی دولت آمریکا احکام صادر شده از سوی دستگاه قضایی مصر را در حق برخی فعالان سیاسی محکوم کرد.

- دو هزار و 226 متهم به دست داشتن در اقدامات تروریستی در عراق به علت فقدان ادله کافی آزاد شدند.

- یک مقام سوری اعلام کرد: هماهنگی میان سرویسهای امنیتی سوریه و همتاهای اروپایی در جریان است.

- منابع نزدیک به تمام سلام نخست وزیر لبنان اعلام کردند: تحول تازه ای در موضوع انتخابات ریاست جمهوری رخ نداده است.

- کاخ سفید با صدور بیانیه ای اعلام کرد که هم اکنون زمان رسیدن به توافق هسته ای با ایران است.

- موشه یعلون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: هر توافقی با ایران امنیت اسرائیل را تهدید می کند.

- داعش از سرنگون کردن یک فروند پهپاد نیروهای ائتلاف در عراق خبر داد.

- سرگئی ریابکوف معاون وزیرخارجه روسیه اعلام کرد: مسکو به اقدام آمریکا در تسلیح اوکراین پاسخ می دهد.

- واشنگتن اعلام کرد که از اقدامات سازمان ملل در لیبی حمایت می کند.