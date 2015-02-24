فاضلابهای بیمارستانی راهی رودها می شود/تالاب انزلی در معرض تهدید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا برجی عصر دوشنبه در همایش «دوباره نیلوفرهای آبی» با نگاهی به مسائل محیط زیست و وضعیت تالاب انزلی که به همت جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست گیلان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر میراث دار وضعیت بسیار بحرانی در استان گیلان هستیم.

وی افزود: متاسفانه از بالا‌ترین ارتفاع گیلان در نقطه سماموس تا سواحل دریای خزر پر از زباله است، که در صورت پیدا نکردن راه حلی برای این معضل، تاثیرات مخرب جدی بر جا خواهد گذاشت.

برجی با اشاره به وضعیت نامناسب تالاب انزلی بیان کرد: سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن رسوب وارد تالاب انزلی می‌شودکه مهمترین علت آن برداشت‌های بی‌ رویه از جنگل‌ها، فرسایش مراتع و دخالت انسانی در عرصه های بالادست است.

وی با اشاره به اینکه میانگین عمق آب تالاب انزلی در سال ۱۳۵۴ هنگام ثبت در کنوانسیون رامسر ۹ متر بوده،افزود: اکنون عمق این تالاب به یک متر رسیده و ظرفیت ذخیره آب آن یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب است که این مقدار ظرفیت، به اندازه سه سدی است که در استان گیلان در حال ساخت آن هستیم.

برجی همچنین یادآور شد: تمام فاضلاب شهر رشت و شیرابه‌های محل دفن زباله در سراوان که به تناسب شرایط جوی بین پنج تا ۲۰ لیتر است، وارد تالاب انزلی شده که تهدیدی جدی برای وضعیت این تالاب است.

وی با بیان اینکه شهرک صنعتی شهر رشت با قدمت ۴۰ ساله فاقد سیستم تصفیه خانه است، گفت: از ۳۱ بیمارستان استان فقط هشت بیمارستان به سیستم تصفیه خانه مجهز هستند و عموم بیمارستانها با وجود اینکهخود در بخش درمان فعالیت می‌کنند اما با ریختن فاضلاب بیمارستان در بستر رودخانه ها، بیماری های مختلف و همه گیر را به وجود می‌آورند.

در این نشست همچنین رئیس هیئت مدیره جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست استان گیلان بیان کرد: باید تلاش کنیم تا فرهنگ محیط زیست با خون ما عجین شود.

شیرین پارسی با اشاره به برنامه های جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست گفت: در سال ۹۳ برای اولین بار طرح ایجاد مدرسه سبز در استان گیلان را با مدرسه ابتدایی دخترانه کوثر و مهدیه رشت شروع کردیم.

وی با بیان اینکه در ۸ سال دولت قبلی هیچکدام از طرح‌های آموزشی این موسسه با پشتیبانی نهادهای دولتی همراه نشد، توضیح داد: ما به عنوان یک نهاد مدنی و نه موسسه انتفاعی، با کمک حامیان خود به راه ادامه داده ایم.

پارسی با اشاره به اینکه محیط زیست مانند یک کودک یتیم نیازمند حمایت است، افزود: پروژه‌ دوخت کیسه‌های پارچه‌ای و زکات افراد به محیط زیست آغاز شده و گروهی از اعضای این جمعیت برای نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای به جای کیسه‌ های پلاستیکی به دوخت این کیسه‌ها می‌پردازند.

وی درباره دیگر برنامه‌های جمعیت گفت: با حمایت سازمان منابع طبیعی استان گیلان، پروژه توانمند سازی جوامع محلی در روستا‌ها از جمله زنان را در دست اجرا داریم.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای استان گیلان نیز در این همایش بیان کرد: فنی و حرفه‌ای رسالت ارائه آموزش‌های مهارتی را بر عهده دارد.

رحیم عطایی‌پور با بیان اینکه فنی و حرفه‌ای استان تفاهم نامه‌ای را با محیط زیست مبنی بر سبز کردن مشاغل به امضا رسانده است، گفت: بر طبق این تفاهم نامه با سبز کردن مشاغل، اقدامات موثری در راستای صیانت از محیط زیست انجام خواهد گرفت.

وی ادامه داد: همچنین تفاهم نامه‌ای با جمعیت زنان به عنوان یک گروه محیط زیستی منعقد شده تا با ارائه ظرفیت و امکانات خود به حفظ محیط زیست برای نسل فردا کمک کنیم.

عطایی‌پور با اشاره به اینکه بیش از ۶هزار استاندار آموزشی در سازمان فنی و حرفه‌ای وجود دارد، گفت: سرفصل‌های مهم استانداردهای آموزشی بر پنج محور استوار است که یکی از آنها ملاحظات محیط زیستی است تا بر این اساس آسیب های کمتری به محیط زیست وارد شود.

گفتنی است؛ در این همایش محمد دهدار عضو هئیت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین حمیدرضا درودیان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان در زمینه مشکلات تالاب انزلی و راههای بهبود آن به ارائه نظرایات خود برای حاضرین پرداختند.