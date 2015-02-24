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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۰۷

هفته بیست و چهارم سری آ؛

ناپولی و اینتر برابر حریفان پیروز شدند

ناپولی و اینتر برابر حریفان پیروز شدند

تیم‌های فوتبال ناپولی و اینتر در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابتهای سری آ برابر حریفان خود پیروز شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا دوشنبه شب با برگزاری دو بازی ادامه پیدا کرد که در یکی از این دیدارها تیم ناپولی در زمین خود برابر ساسولو با حساب ۲ بر صفر پیروز شد. دون زاپاتا (۶۱) و مارک همسیک (۷۱) دو گل تیم ناپولی را به ثمر رساندند. دریس مارتینز (۷۱) نیز از تیم ناپولی اخراج شد. ناپولی با این پیروزی ۴۵ امتیازی شد و در رده سوم جدول قرار گرفت.

در دیگر بازی تیم اینتر در خانه کالیاری با حساب ۲ بر یک پیروز شد. متئو کواچیک (۴۷) و مائورو ایکاردی (۶۸) گلهای اینتر را به ثمر رساندند. تنها گل تیم کالیاری را نیز در دقیقه ۷۴ بازیکنان اینتر به اشتباه وارد دروازه خودی کردند. این برد اینتر را به رده ششم جدول رساند. تیم مانچینی ۳۵ امتیازی است.

کد مطلب 2505212

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