وجود گلزار شهدا در روستاها نماد اقتدار و عزت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی شامگاه دوشنبه در نشست کارگروه تخصصی ساماندهی گلزار شهدا شهرستان شاهرود که با حضور بخشداران و جمعی از مسئولان در محل فرمانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه عزت و سربلندی ما مدیون شهداست، تصریح کرد: اگر امروزه در امنیت پایدار به سر می بریم، مدیون خون پاک شهدا، رهنمودهای مقام معظم رهبری و امام راحل هستیم.

وی ساماندهی گلزار شهدا در سطح شهرستان را خوب ارزیابی کرد و افزود: خانواده شهدا دین خود را به نظام ادا کردند و اکنون ساماندهی کمترین کاری است که می توانیم برای شهدا انجام دهیم.

رئیس کارگروه تخصصی ساماندهی گلزار شهدا شهرستان شاهرود با اشاره به ضرورت آمادگی گلزار شهدای روستاها برای ایام نوروز اظهار داشت: باید کمیسیون هایی برای نامگذاری معابر روستاها به نام شهدای آن محل تشکیل و تمثال شهدای هر روستا نیز در ورودی آنها نصب شود.

هاشمی افزود: چهارشنبه هفته آینده شاهد تشییع پیکر دو شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی خواهیم بود که از همین حالا این اتفاق با استقبال بسیار خوب دانشجویان مواجه شده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شاهرود نیز همچنین در این نشست با بیان اینکه به دلیل شرایط جغرافیایی و فرسایش، گلزار های شهدا نیاز به مرمت دارند گفت: در شهرستان شاهرود ۸۱ گلزار شهدا وجود دارد که از این تعداد ۷۵ گلزار ساماندهی شده اند و بقیه در حال مرمت و بازسازی هستند.

علی افراسیابی خاطر نشان کرد: در حال حاضر تحویل گلزار های روستاهای کلاته خیج، مزج، چارطاق و حسین آباد در بخش بسطام و همچنین روستای طرود در بخش مرکزی به بخشداری ها و شوراهای اسلامی روستاها باقی مانده است.

وی افزود: تحویل گلزار ها به شهرداری ها و دهیاری ها به معنای سلب مسئولیت از بنیاد شهید و امور ایثارگران نیست و ما همچنان در بحث مرمت با دیگر دستگاه های اجرایی همکاری داریم.

شهرستان شاهرود بیش از یکهزار شهید در طول دفاع مقدس تقدیم نظام و انقلاب کرده است.