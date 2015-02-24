به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله روحالله قرهی رییس حوزه علمیه امام مهدی(عج) تهران در دومین سالگرد رحلت آیت الله عزیزالله خوشوقت (ره) و مجلس ختم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جواد سیفی مازندرانی در مدرسه علمیه امام خمینی(ره) کاشان فرمودند: چهار آیه در قرآن است که سه آیه از این چهار آیه تبارک و تعالی است و یک آیه نیز از لسان بهترین بندگانش حضرت ابراهیم که در امتحانات الهی به خوبی امتحان پس داده است، می باشد.

ایشان یاد آورشدند: تا تزکیه نباشد علم معلوم و مشهود بشر نیست، از این رو در آیه دیگری از لسان پروردگار عالم در آیه ۱۵۱ از سوره بقره، پروردگار تزکیه را مقدم دانسته است. تا انسان تزکیه نشود علم موجودیت خارجی پیدا نمی کند.

ایشان افزودند: این که بیان می‌کنند علم به صورت کلّیت است، سواد را هم شامل می‌شود، ولی اگر علم، بما هو علم باشد همه نور است، بنابراین مگر می‌شود به علم که نور است بگوییم ظلمت است.

به گفته ایشان، انسان تا تزکیه نشود به سوادش افزوده می‌شود ولی به علم نمی شود، از این رو اگر تزکیه حاصل شد، خداوند تزکیه را مقدم می داند. آیت الله قرهی با اشاره به این که خدا به انسان منت گذاشته و به انسان لطف کرده است که او را یله و رها نگذاشته است فرمودند: علما با تزکیه جلو رفتند و با تزکیه زندگی کردند.

ایشان افزودند: آیت الله خوشوقت(ره) مدتی را سکوت کرده بودند و فقط به مباحث اخلاق می پرداختند؛ اما این اواخر به دفاع از ولایت و نظام مقدس پرداختند. ایشان در ادامه افزودند: انسان باید موقعیت شناس باشد و موقعیت را بشناسد و بعد وقتی به ایشان پیشنهاد کردند در مجلس خبرگان وارد شوند قبول نکردند اما بعد که قبول کردند به دلیل این که شناختی از ایشان نبود رای نیاوردند.

رییس حوزه علمیه امام مهدی(عج) تهران فرمودند: آیت الله خوشوقت(ره) می فرمود در دفاع از ولایت منت نداریم و مانند افرادی نبود که بگوید اگر من نبودم از ولایت دفاع کنم امروز نظام هم نبود.

آیت الله قرهی یاد آورشدند: آیت الله خوشوقت(ره) سیره اش این بود که عمر شریف خویش را در راه جوانان خرج کرد و سیره اش این بود که فقط و فقط باید در راه تزکیه کار کرد. تمام تزکیه و عرفان و علوم برای این است که انسان عبدالله شود. وی از ادب و اطاعت به‌عنوان دو بال پرواز برای علم و تزکیه نام بردند و یاد آورشد: تمام مطالب و تزکیه و عرفان و علوم همه برای این است که انسان عبدالله شود، یعنی عبد خدا شود، از این رو ما به دنیا نیامده ایم که آقا باشیم بلکه متولد شده ایم تا عبد خدا باشیم.

آیت الله قرهی یاد آورشدند: آیت الله خوشوقت(ره) می فرمودند: می دانید همه در عالم عبد هستند و اگر کسی بگوید من عبد نیستم بی خود می‌گوید من عبد نیستم حتی کمونیست ها هم عبد هستند، اما یکی عبدالله است و یکی هم عبدالشیطان است.

ایشان افزود: عبدالشیطان و عبدالنفس به یکدیگر گره خورده اند و در مقابل این دو عبد خداست، مانند دو جبهه حق و جبهه باطل که همیشه در مقابل یکدیگر قرار دارند. رییس حوزه علمیه امام مهدی(عج) تهران فرمودند: همه تزکیه و عرفان و... برای این است که همه عبد خدا باشیم، از این رو آیت الله خوشوقت(ره) همیشه تأکید داشتند اگر طلاب حوزه علمیه تصور کنند به حوزه آمده اند که قاضی و یا امام جمعه و جماعت و یا مدرس شوند اشتباه محض است چرا که ما به حوزه آمده ایم برای این که عبد خدا باشیم.

آیت الله قرهی در ادامه یاد آورشدند: اگر کسی تزکیه الهی شده باشد نفع و سودش به مردم بیش از دیگران است اما کسانی که نفع و سودی برای مردم ندارند نباید مردم را به خودش دعوت کند بلکه باید خودش را وقف مردم کند.

به گفته ایشان، باید دقت کنیم که تزکیه حقیقی تخلق به اخلاق الهی است و آیت الله خوشوقت(ره) در تزکیه حقیقی بصیر بود، لذا ما نباید آقا باشیم ما باید خادم مردم باشیم. رییس حوزه علمیه امام مهدی(عج) تهران در ادامه یکی از راه های برون رفت از مشکلات زندگی را صحبت کردن با امام زمان دانستند و یاد آورشدند: هرشب به امام زمان متوسل شوید و دقایقی را با امام زمان خود خلوت کنید و اگر کسی هرشب با امام زمان خودش خلوت کند به یکسال نرسیده متوجه حالات خود خواهد شد.

آیت الله عزیز الله خوشوقت(ره) از شاگردان برجسته عرفانی علامه طباطبایی، امام راحل(ره)، آیت الله بروجردی و آیت الله صدوقی بودند که به‌عنوان استاد اخلاق نیز در کشور برگزیده شدند.

لازم به ذکر است، دومین مراسم سالگرد آیت الله عزیزالله خوشوقت، همراه با قرائت دعای کمیل از سوی حجت‌الاسلام مجتبی حسن زاده و به همت حوزه علمیه امام خمینی(ره) و با همکاری نهادهای فرهنگی شهرستان کاشان برگزار شد.