مهندسان در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نبوی دوشنبه شب در همایش روز مهندس که در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: تحقق اقتصاد مقاومتی می توان راه برون رفت ما از مشکلات باشد و کشور را از وابستگی به دیگران بی نیاز کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: جامعه مهندسان میتواند در حوزه اقتصادی نقش موثری ایفا کند و به ویژه در مسیر تبدیل ایده و دانش به درآمد و ثروت مشارکت داشته باشد.

این مسئول بیان کرد: اگر بتوانیم از دانش فنی و تئوری بخوبی استفاده کرده و ظرفیت های داخلی را بکار گیریم قادر خواهیم بود با اتکاء به توانمندی های داخلی که حاصل تلاش نخبگان و اندیشمندان کشور است وابستگی ها را کم کرده و در مسیر استقلال گام برداریم.

نبوی یادآورشد: امروزه اقتصاد در تقویت اقتدار ملی تعیین کننده است و اگر بتوانیم وابستگی کشور را به نفت کاهش داده و قطع کنیم دیگر نگران تحریم و نخریدن نفت نخواهیم بود و می توانیم به داخل اتکاء کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را هموار کنیم.

وی با اشاره به روز مهندس و گرامیداشت خواجه نصیرالدین طوسی اظهارداشت: این دانشمند با دیدگاه جامع در جهان بینی و روش شناسی از شاخص های علم و دانش جهان است که در موفقیت دانشمندان اسلامی هم نقش موثری داشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با استفاده از مهندسان متعهد و دلسوز و مدیریت جهادی و الهام از جهان بینی اسلامی می توانیم به آبادانی و پیشر فت کشور کمک کرده و از تنگناها خارج شویم.

نبوی با اشاره به تألیفات خواجه نصیرالدین طوسی بر لزوم الگوگرفتن مهندسان از این دانشمند جهان اسلام تأکید کرد.

اسماعیل کفایتی رئیس سازمان بسیج مهندسین کشور نیز بر ضرورت استفاده از توان داخلی به منظور مقابله با جنگ نرم دشمنان خواستار تلاش بیشتر در راستای معرفی الگوی اقتصاد اسلامی در جهان شد.

در این مراسم محمداسماعیل کفایتی رئیس سازمان بسیج مهندسین کشور، علی فرخزاد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، مهدی صادق‌پور مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعتی، عمران و معماری سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین، ابوالفضل طاهرخانی معاون اجرایی سپاه استان، حجت‌الاسلام علی معبودی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب‌الامر(عج)، جلال پورشاکر مدیرعامل شرکت مخابرات قزوین و جمعی از مسئولان و مهندسان استان نیز حضور داشتند.