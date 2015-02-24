به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، خبرنگار امور دفاعی بی‌بی‌سی، عبدالله در اظهاراتی در جمع وزرای دولت وحدت ملی افغانستان گفت که این مذاکرات به سود منافع افغانستان است.

رهبران دولت وحدت ملی افغانستان به طور روزافزونی از احتمال گفت‌وگو در آینده بسیار نزدیک با نمایندگان طالبان سخن می‌گویند.

در اوایل هفته جاری محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در سخنانی گفت که شرایط برای صلح در کشور در طی ۳۶ سال گذشته تا این اندازه آماده نبوده است. اکنون نیز رئیس اجرایی دولت افغانستان می‌گوید که مذاکره با طالبان می‌تواند ظرف چند روز آینده آغاز شود.

عبدالله تاکید کرده است که درصورت آغاز این مذاکرات مردم از روند مذاکرات و از تحولات مربوط به آن آگاه خواهند شد.

شاید یکی از دلایل اصلی این اعتماد به انجام مذاکرات، روابط گرمتر این کشور با پاکستان باشد.

همزمان گزارشهایی منتشر شده است که مقامات پاکستانی مذاکراتی اولیه با مقامات طالبان انجام داده‌اند.

اما هنوز در مورد موفقیت روند صلح، شک و تردیدهایی وجود دارد. چندین تلاش برای مذاکرات صلح در گذشته با موفقیت همراه نبوده است؛ و از سوی دیگر نیز طالبان هنوز به تلاشهای مسلحانه خود در افغانستان ادامه می‌دهند.

همزمان در واکنش به سخنان عبدالله، سخنگوی طالبان گفته است که اشارات مربوط به احتمال قریب‌الوقوع بودن مذاکرات درست نیست.