برگزیدگان جشنواره پویانمایی «فجر پویا» در نیشابور تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در مراسمی که شامگاه دوشنبه در تالار ادیب این شهرستان برگزار شد هدف از برگزاری این جشنواره را کشف، شناسایی، جذب و فراهم سازی بستری شایسته برای تبادل اندیشه ها و آموخته های هنرمندان حوزه پویا نمایی عنوان کرد.

عباس کرخی در آیین اختتامیه این جشنواره اظهاركرد: یادمان شهیدان عبدالحمید، عبدالمجید و دانیال غرویان با اهتمام خانواده این شهدا و انجمن سینمای جوان، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، كانون پرورش فكری كودكان ونوجوانان، بنیاد شهید و امور ایثارگران وبسیج هنرمندان برگزار شد که به ثمره خون این شهدای والامقام همه ساله ادامه خواهد داشت.

۲۹ فیلم انیمیشن به داوری رسید

مسئول انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور و دبیر این جشنواره نیز با ابراز خرسندی از برگزاری نخستین جشنواره پویانمایی با عنوان «فجر پویا» گفت: یادمان شهیدان عبدالحمید، عبدالمجید و دانیال غرویان موجب شد تا گام های موثری در جهت شناسایی و پرورش استعدادهای انیماتورهای هنرمند نیشابوری برداریم.

مسعود سلیمانی سپهر اظهار کرد: در این جشنواره ۵۰ فیلم انیمیشن به دبیرخانه جشنواره ارسال شد كه ۳۰ اثر از ۲۹ انیماتور به مرحله انتخابی رسیدند.

وی محور این انیمیشن ها را فرهنگ ایثار و شهادت، حجاب وعفاف، سبك زندگی، آیین، آداب، رسوم بومی و محلی و دینی عنوان کرد و افزود: پس از داوری آثار توسط وحید بیان، محمدحسین مختاریه، جواد نادری و اكبر قربانی ۷ نفر به عنوان برگزیده منتخب و معرفی شدند.

وی افزود: در این جشنواره معین معتمدی با انیمیشن «فیلم نان مفت»، سیدامیرحسین سجادی نیا «فیلم من خوشگلم»، مهدیار مهجوری «فیلم گل»، ملیحه باطانی «فیلم روباه»، پروین مومنی «فیلم خانه كاغذی»، سید احمدرضا سید كشمیری «فیلم توپ»، میترا راد نژاد «فیلم دخترك وستاره» به عنوان برگزیدگان این جشنواره منتخب شدند.

جشنواره سال اینده با نام «حمد» برگزار می شود

رضا غرویان برادر این سه شهید نیز در این مراسم گفت: امسال این جشنواره برای نخستین بار برگزار شد و از سال آینده بانام «حمد» كه سپاس الهی است و اول اسامی سه شهید عبدالحمید، عبدالمجید ودانیال غرویان است برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره نخستین وقف فرهنگی در نیشابور است كه انشااله همه ساله برگزار و ادامه خواهد داشت.

در این مراسم اختتامیه که به منظور تجلیل و تقدیر از برگزیدگان این جشنواره و با حضور فرماندار ویژه نیشابور و هنرمندان برگزار شد به تمام شرکت کنندگان گواهی شرکت و به برگزیدگان لوح تقدیر و جایزه نقدی یادمان شهیدان عبدالحمید، عبدالمجید و دانیال غرویان اهدا شد.