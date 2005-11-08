مجسمه تاريخي خيام نيشابوري مرمت و باز پيرايي شد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر " مهر" به نقل ازروابط عمومي سازمان زيبا سازي شهرتهران ، سازمان زيباسازي در راستاي سياست ها و برنامه هاي خود براي ساخت و نصب آثارحجمي در سطح شهر تهران اقدام به بازپيرايي، بازسازي و مرمت احجام درسطح شهرتهران كرده است.

ازجمله احجامي كه در اين برنامه به عنوان اولويت مورد توجه قرارگرفته مجسمه حكيم عمرخيام درپارك لاله است.

اين مجسمه درسال 1349 و به سفارش انجمن آثار ملي ايران به وسيله زنده ياد ابوالحسن خان صديقي - مجسمه ساز معاصر - ازسنگ يك پارچه مرمرساخته شده است و درسال 1352 نصب گرديد.

به علت خسارات و صدمات سنگيني كه درطول سه دهه اخير به اين تنديس وارد شده بود كارمرمت اين اثر از پنجم اسفند ماه سال 83 آغاز و پايان مهرماه 84 مرمت آن به اتمام رسيد .

لازم به ذكراست كه اين اثرازسوي سازمان ميراث فرهنگي در فهرست آثارملي به ثبت رسيده است. كارمرمت و بازسازي توسط فرزند آن مرحوم فريدون صديقي انجام شد.