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۱۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۰۲

به همت اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران؛

مجسمه تاريخي خيام نيشابوري مرمت و باز پيرايي شد

مجسمه حكيم عمر خيام با همكاري اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران و شهرداري منطقه 6 باز پيرابي؛ مرمت و بازسازي شد.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر " مهر"  به نقل ازروابط عمومي سازمان زيبا سازي شهرتهران ، سازمان زيباسازي در راستاي سياست ها و برنامه هاي خود براي ساخت و نصب آثارحجمي در سطح شهر تهران اقدام به بازپيرايي، بازسازي و مرمت احجام درسطح شهرتهران كرده است.

ازجمله احجامي كه در اين برنامه به عنوان اولويت مورد توجه قرارگرفته مجسمه حكيم عمرخيام درپارك لاله است.

اين مجسمه درسال 1349 و به سفارش انجمن آثار ملي ايران به وسيله زنده ياد ابوالحسن خان صديقي - مجسمه ساز معاصر - ازسنگ يك پارچه مرمرساخته شده است و درسال 1352 نصب گرديد.

به علت خسارات و صدمات سنگيني كه درطول سه دهه اخير به اين تنديس وارد شده بود كارمرمت اين  اثر از پنجم اسفند ماه سال 83 آغاز و پايان مهرماه 84 مرمت آن به اتمام رسيد .

لازم به ذكراست كه اين اثرازسوي سازمان ميراث فرهنگي در فهرست آثارملي به ثبت رسيده است. كارمرمت و بازسازي توسط فرزند آن مرحوم فريدون صديقي انجام شد.

کد مطلب 250523

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