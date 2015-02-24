آرمان همراه پيشتاز رقابتها در روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ دسته یک واترپلو کشور با حضور ۱۴ تیم در قالب دو گروه روز گذشته در استخر بین‌المللی ۹ دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی آغاز شد. در این مسابقات تیم‌های شهید نوفلاح، شهرداری تبریز، سی نگین انقلاب، آزادی، فجر ماهشهر، نفت تهران، آرمان همراه آرین، نفت اهواز، نفت آبادان، پرشین شکیبا، آینده سازان، کیان شنای گرگان، نیروی زمینی ارتش و نوپاد تا روز جمعه به رقابت خواهند پرداخت.

در روز نخست مسابقات لیگ دسته یک واترپلو ۱۲ دیدار برگزار شد که تنها یک بازی به تساوی کشیده شد و سایر رقابت‌ها برنده داشت. تیم های آرمان همراه آرین، نفت تهران، سی نگین انقلاب، نفت اهواز، پالایش نفت آبادان، پرشین شکیبا، شهید نوفلاح، شهرداری تبریز و نیروی زمین زمینی ارتش برندگان امروز (دوشنبه) بودند.

در این بین آرمان همراه آرين با مربيگری مجيد غلامی بازيكن پیشین تيم ملی ایران دو بازی خود در این رقابتها را پیروزی پشت سر گذاشت. سيدمهدی عماد سرگروه این تیم با بثمر رسیدن 10 گل چهره برتر روز نخست بود.

برنامه روز دوم این مسابقات:

کیان شنای گرگان - نیروزی زمینی ارتش

آینده سازان - نوپاد

پرشین شکیبا - نفت اهواز

فجر ماهشهر - نفت تهران

آزادی - آرمان همراه آرین

سی نگین انقلاب - شهید نوفلاح

آینده سازان - کیان شنای گیلان

پرشین شکیبا - نیروی زمینی

پایلایش نفت آبادان - نوپاد

آزادی - فجر ماهشهر

سی نگین انقلاب - نفت تهران

شهرداری تبریز - آرمن همراه آرین