۱۴ روز پس از مرگ مغزی می توان اعضای بدن را اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کتایون نجفی زاده شامگاه گذشته در مراسم «جشن نفس جشن زندگی» اظهاركرد: با وارد آمدن ضربه به سر، از آنجا که جمجمه استخوانی است و نمی تواند فشار ضربه را خارج كند، این فشار به چهار رگ اصلی منتقل شده و موجب تخریب سلول ها می شود و مرگ مغزی اتفاق می افتد.

نجفی زاده ادامه داد: تنها ۱۴ روز یعنی دو هفته پس از آن می توان بیمار را نگه داشت. همچنین شش تا هفت قیقه پس از مرگ مغزی، اگر اكسیژن مصنوعی به قلب داده شود، اعضا سالم می مانند و در غیر این صورت، قلب و سایر اعضا از كار می افتند.

وی تصریح کرد: طبق محاسبات صورت گرفته، در سال پنج تا هشت هزار نفر در کشور مرگ مغزی می شوند و از این میان، امکان انجام عمل اهدا عضو از دو هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار بیمار مرگ مغزی وجود دارد. با این وجود در سال ۹۲ تنها ۶۶۵ اهدا عضو در کشور انجام شد.

نجفی زاده گفت: بهترین آمار اهدا عضو در دنیا متعلق به اسپانیا است كه ۳۵ مورد در هر یک میلیون است، این رقم در ایران هفت تا هشت مورد در هر یک میلیون است كه شایسته كشوری با فرهنگ اسلامی، نیست.

رئیس اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت گفت: بعد مهم در فرهنگسازی اهدای عضو، صدا و سیما و رسانه ها هستند كه باید اطلاعات را به درستی به گوش مردم برسانند و در این زمینه فرهنگ سازی لازم را انجام دهند تا مردم از ارزش والای اهدا عضو آگاه شوند.

وی ادامه داد: اولین برنامه جشن نفس در سال ۸۳ در تهران برگزار شد، این جشن را مردمی و رسانه ای كردیم تا فرهنگ سازی شود و تاكنون ۱۱ سال است كه جشن نفس برگزار می شود.

نجفی زاده افزود: تجربه نشان داده مردم ما بسیار مهربان و ایثارگر هستند، تنها باید در این زمینه به درستی فرهنگسازی شود.

وی عنوان کرد: تاكنون ۵۳ دانشگاه علوم پزشکی را در زمینه اهدا عضو فعال كرده ایم.

رئیس اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت با بیان اینكه پدیده اهدا عضو، قله علم پزشكی است؛ گفت: اهدای عضو دارای چند بعد است. یک بعد آن دولت است كه وزارت بهداشت و همه مسئولان باید كمک كنند و اکنون واقعا بر روی این مسئله تمركز شده و تلاشهای بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. بعد دیگر تیمهای درمانی شامل پزشكان و پرستاران و حتی راننده آمبولانسها هستند كه با جان و دل در این زمینه فعالیت می كنند.