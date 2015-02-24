اعزام تیم پاورلیفتینگ کرمانشاه به مسابقات قهرمانی کشور

شهاب هنرجو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور از امروز برگزار می شود که تیم کرمانشاه نیز با یک ترکیب کامل در این مسابقات حضور خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به برگزاری مسابقات استانی طی روزهای اخیر، ورزشکاران کرمانشاهی از آمادگی بسیار مطلوبی برخوردار هستند و قطعا یکی از سکوهای اول تا سوم را نیز به دست خواهند آورد.

هنرجو خاطرنشان کرد: افراد صاحب نامی از سراسر کشور در این مسابقات حضور خواهند داشت و همین موجب بالا رفتن سطح کیفی مسابقات خواهد شد.

رئیس هیئت پرورش اندام استان کرمانشاه گفت: تیم کرمانشاه با ۱۰ ورزشکار، دو مربی و یک سرپرست در این مسابقات شرکت می کند.

وی در پایان یادآور شد: استان تهران میزبانی این دوره از مسابقات را بر عهده خواهد داشت.