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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۱۸

هنرجو خبر داد:

اعزام تیم پاورلیفتینگ کرمانشاه به مسابقات قهرمانی کشور

اعزام تیم پاورلیفتینگ کرمانشاه به مسابقات قهرمانی کشور

کرمانشاه- رئیس هیئت پرورش اندام استان کرمانشاه از اعزام یک تیم از استان به مسابقات پاور لیفتینگ قهرمانی کشور خبر داد و گفت: تیم کرمانشاه با ۱۰ ورزشکار در این رقابت ها شرکت خواهد کرد.

شهاب هنرجو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور از امروز برگزار می شود که تیم کرمانشاه نیز با یک ترکیب کامل در این مسابقات حضور خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به برگزاری مسابقات استانی طی روزهای اخیر، ورزشکاران کرمانشاهی از آمادگی بسیار مطلوبی برخوردار هستند و قطعا یکی از سکوهای اول تا سوم را نیز به دست خواهند آورد.

هنرجو خاطرنشان کرد: افراد صاحب نامی از سراسر کشور در این مسابقات حضور خواهند داشت و همین موجب بالا رفتن سطح کیفی مسابقات خواهد شد.

رئیس هیئت پرورش اندام استان کرمانشاه گفت: تیم کرمانشاه با ۱۰ ورزشکار، دو مربی و یک سرپرست در این مسابقات شرکت می کند.

وی در پایان یادآور شد: استان تهران میزبانی این دوره از مسابقات را  بر عهده خواهد داشت.

کد مطلب 2505233

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