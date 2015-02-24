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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۳۵

خبیر:

آمار اهدای عضو در خوزستان پایین است

آمار اهدای عضو در خوزستان پایین است

اهواز - معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان گفت: از بین ۱۵۰ مورد مرگ مغزی در خوزستان تنها چهار مورد اهدا عضو صورت می پذیرد كه این آمار بسیار پائین است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله خبیر شامگاه گذشته در مراسم «جشن نفس، جشن زندگی» در اهواز اظهار کرد: افرادی هستند به دلیل مشكلات قلبی، كلیوی و حتی ریه كیفیت زندگی خود را از دست داده اند و علاوه بر اینكه دچار دردهای جانفرسا شده اند، هزینه های زیادی را متوجه جامعه كرده اند.

وی گفت: جهان بینی قرآنی یک فرد را به مثابه كلیت مردم در نظر می گیرد. در قرآن آمده است كه اگر یک فرد را بكشید یعنی همه مردم را كشته اید و اگر به یک نفر حیات ببخشید یعنی به همه مردم حیات بخشیده اید.

خبیر تصریح كرد: طبق آمار از بین ۱۵۰ مورد مرگ مغزی در خوزستان، تنها چهار مورد اهدا عضو صورت می پذیرد كه این آمار بسیار پائین است و نمی تواند آمار خوبی برای ما باشد.

جشن نفس اهواز

وی با بیان اینكه اگر اهدای عضو از فرد سالم صورت گیرد؛ كیفیت زندگی فرد اهداکننده نیز از بین می رود، گفت: برخی با اعتقاد به اینكه ممكن است گیرنده عضو در زندگی آینده خود دچار خطا و گناه شود و عذاب آن به اهداکننده نیز برسد، از اهدای عضو جلوگیری می كنند ولی به این فكر نمی كنند كه فرد بیمار رنج كشیده و دچار مشكلات زیادی شده است و قدر زندگی را بیشتر می داند، پس احتمال اینكه به سمت كار خیر و نیك برود، بیشتر است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان ادامه داد: باید این آداب و رسوم و فرهنگ غلط را در زندگی خود تغییر دهیم و از قدرت سازمانهای مردم نهاد در این زمینه خوب استفاده كنیم. مردم را به صحنه بیاوریم تا فرهنگ در جامعه تغییر كند و اهدا عضو به عنوان یک كار با ارزش در نظر گرفته شود.

خبیر افزود: خوزستان از استانهای بزرگ كشور است پس باید خیران به صحنه بیایند تا امكانات بهتری برای اهدا عضو فراهم شود. در این زمینه حتی كسانی كه پیوند عضو شده اند باید در صحنه كار خیر حضور داشته باشند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در پایان خواستار بهره گیری از حضور مردم و سازمانهای مردم نهاد در جهت فرهنگسازی اهدا عضو شد.

 

 

کد مطلب 2505235

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