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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۵۸

مقدم:

کاهش تصدی گری در فعالیتهای فرهنگی رویکرد دولت یازدهم است

کاهش تصدی گری در فعالیتهای فرهنگی رویکرد دولت یازدهم است

زنجان- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: کاهش تصدی گری و فعال کردن بخش خصوصی از جمله رویکردهای دولت یازدهم در حوزه فعالیتهای فرهنگی و هنری است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم شامگاه دوشنبه در حاشیه برگزاری مراسم مشاعره از سری برنامه های جشنواره ملی حضرت زینب(س) با عنوان شکوه شکیبایی در جمع خبرنگاران افزود:با توجه به سیاستهای دولت تدبیر و امید گامهای موثری برای مشارکت بخش خصوصی در عرصه فرهنگ و هنر برداشته شده و این استان هم در این راستا موفق بوده است.

وی اظهار داشت: اولین استانی که مدیریت برخی عرصه های فرهنگی و هنری را به بخش خصوصی واگذار کرده استان زنجان است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: شکل گیری تشکلهای صنفی از جمله راه اندازی خانه مطبوعات و پیگیری برای ایجاد خانه هنرمندان از دیگر اقدامات انجام شده برای پویایی و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و هنری در استان زنجان است.

مقدم به برگزاری مراسم مشاعره از سری برنامه های جشنواره ملی حضرت زینب(س) با عنوان شکوه شکیبایی در استان زنجان اشاره کردو یاد آورشد: این برنامه فرصت مناسبی برای نمایش ظرفیتهای ادبی استان است.

وی  افزود: در راستای برگزاری مراسم مشاعره ۶۰ نفر در مرحله اول ثبت نام کردندکه در نهایت ۲۰ نفر به مرحله نهایی راه یافتند و طی سالهای آینده برنامه مشاعره به عنوان یکی از برنامه های شکوه شکیبایی با مشارکت شعرای بیشتری برگزار شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان به سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنج اسفند امسال اشاره کردو گفت: شرکت در برنامه اختتامیه جشنواره شکوه شکیبایی، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان و استاندار زنجان، نشست با اصحاب فرهنگ و هنر زنجان و افتتاح و بهره برداری از هنرستان پسرانه هنرهای زیبا در شهر زنجان از جمله برنامه های سفر یک روزه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان زنجان است.

کد مطلب 2505236

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