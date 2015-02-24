بدترین مصرف کنندگان برق دنیا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه همایون حائری که برای حضور در مراسم افتتاح پروژه اتوماسیون سه پست فوق توزیع برق در شیراز حاضر شده بود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت صرفه جویی مردم در بحث برق به وضعیت سالن محل نشست خبری اشاره کرد و گفت: متاسفانه خود ما نیز در بحث صرفه جویی، رعایت نمی کنیم زیرا اگر روشنایی همین سالن را خاموش کنیم هیچ اتفاقی روی نمی دهد.

وی تصریح کرد: زمانی که روشنایی طبیعی می تواند مشکلات ما را حل کند سه ردیف لامپ روشن است که این جای تاسف دارد.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اینکه بدترین مصرف کننده های دنیا هستیم، تاکید کرد: در بحث صرفه جویی هیچگونه همکاری مناسبی از جانب مردم و دستگاه ها انجام نمی شود که باید این موضوع را فرهنگ سازی بیشتری کرد.

حائری در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تولید برق و میزان تولید توسط نیروگاه های اتمی کشور نیز گفت: سالانه ۷۳ هزار مگاوات تولید برق در کشور داریم که از این میزان یک هزار و ۲۰ مگاوات توسط نیروگاه های اتمی تامین می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر کشور ایران در خصوص ظرفیت نیروگاهی دارای رتبه ۱۳ جهان است.

هیچ مشکلی در خصوص تولید برق در کشور نداریم

مدیر عامل شرکت توانیر افزود: هیچگونه مشکلی در خصوص تولید برق در کشور نداریم.

حائری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه اتوماسیون نیز تاکید کرد: این کار به طور کاملا بومی انجام شده البته قبل از فارس در چند منطقه دیگر کشور این کار انجام شده بود که فارس و خراسان با یکدیگر رقابت علمی سالم دارند.

وی ادامه داد: برق استان فارس در مباحث علمی و فنی برق پیشرو در کشور است.

مدیر عامل شرکت توانیر افزود: صنعت برق کشور در بحث سخت افزار دارای جایگاه مناسبی است که باید این روند در بخش نرم افزار نیز مد نظر قرار گیرد و به دنبال دست یابی به جایگاه های بالا باشیم که این بحث اتوماسیون نقطه شروع مناسب است.

۹۰درصد صنعت برق کشور داخلی است

حائری تصریح کرد: رویکرد مهندسی جدید به سمت نهضت نرم افزاری است و تولید ثروت نیز از این طریق انجام می شود که باید با استمرار این اتوماسیون به اهداف از پیش مشخص شده برسیم.

وی در خصوص وضعیت خودکفایی در صنعت برق نیز گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد صنعت برق کشور داخلی است البته در بحث نرم افزارها با مشکلاتی مواجه هستیم که به زودی با استفاده از نیروی انسانی توانمند این مشکلات نیز برطرف می شود.