  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۵ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۲۸

سردار قاآنی در یادواره شهدای مدافع حرم:

شهدای مدافع حرم اجازه ندادند پرچم سالار شهیدان بر زمین بماند

شهدای مدافع حرم اجازه ندادند پرچم سالار شهیدان بر زمین بماند

جانشین فرمانده سپاه قدس تاکید کرد: شهدا مدافع حرم کسانی هستند که بالاترین نقطه دفاعی در این دوره تاریخ را فتح کردند؛ یعنی دفاع از اسلام و دفاع از مظلومان جهان.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل قاآنی، جانشین فرمانده سپاه قدس در اولین یادواره شهدای مدافع حرم که دوشنبه شب در تالار شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار شد با بیان اینکه شهیدان اثبات کردند که هنوز طنین دلربای ندای سالار شهیدان در جهان طنین‌انداز است، اظها رکرد: شهیدان کسانی بودند که اجازه ندادند حرف پرچمدار عالم بر زمین بماند.

وی افزود: مردم در طول انقلاب از همه ارزش‌های خود دفاع کردند، اما دفاع از دیگران، رسم مردانگی و دنباله‌‌روی از معصومین است.

سردار قاآنی با تاکید بر اینکه مردم امروز در امر دفاع آنقدر پیش رفتند که هم هنر دفاع کردن از خود را آموختند و هم پا به عرصه دفاع از مظلومین گذاشتند، تصریح کرد: شهدایی که در یادواره امشب یاد و خاطره آنها را زنده می‌کنیم، کسانی هستند که بالاترین نقطه دفاعی در این دوره تاریخ را فتح کردند؛ یعنی دفاع از اسلام و دفاع از مظلومین جهان.

جانشین فرمانده سپاه قدس خطاب به مادران، همسران و خانواده شهدا گفت: شما علمداران این راه پرعزت هستید و جلساتی مانند یادواره شهدای مدافع حرم برای این است که عرض ارادتی به سالار شهیدان شود.

کد مطلب 2505245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها