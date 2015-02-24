کاروان السد قطر با استقبال مسئولان فولاد وارد اهواز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال السد قطر که با یک هواپیمای اختصاصی از دوحه به سمت اهواز پرواز کرده بود شب گذشته وارد این شهر شد و مورد استقبال مسئولان باشگاه فولاد خوزستان قرار گرفت.

مسئولان باشگاه فولاد خوزستان که با اهدای گل از تیم قطری استقبال کردند جوی صمیمانه و دوستانه را در فرودگاه اهواز برای مسئولان، كادر فنی و بازیكنان تیم السد رقم زدند و با سعی بر انجام سریع اقدامات معمول ورود در فرودگاه همکاری لازم را با تیم مهمان انجام دادند.

تیم فوتبال السد بعد از استقرار در هتل محل اقامت خود ساعت ۱۶ عصر امروز آخرین تمرین خود را در ورزشگاه الغدیر انجام می دهد.

جاسم الرمیحی سرپرست کاروان السد قطر ضمن تشکر از اسماعیل عسکریان معاون باشگاه فولاد خوزستان، از همکاری و مهمان نوازی مسئولان این باشگاه که با شاخه های گل به استقبال اعضای تیم السد رفته بودند، تقدیر کرده و ابراز امیدواری کرد که روابط خوب دو باشگاه که از سال قبل آغاز شده بود تداوم داشته باشد.

کاروان تیم فوتبال السد قطر پس از ورود به اهواز راهی هتل پارس شد و اعضای این تیم در اتاق های خود مستقر شدند. این در حالیست که تیم داوری مسابقه فولاد و السد، متشکل از چهار داور اهل کره جنوبی تا روز برگزاری مسابقه در هتل اکسین این شهر اقامت می یابند.

همچنین اعضای تیم فوتبال فولاد خوزستان که بعد از ظهر امروز آخرین جلسه تمرین خود را در استادیوم الغدیر اهواز انجام می دهند، اردوی پیش بازی با السد را در مهمانسرای کارخانه فولاد اهواز در منطقه دویست دستگاه صنایع فولاد برگزار می کنند.

همچنین محمد رضا احرام باف مدیر روابط عمومی باشگاه ورزشی فولاد در جمع خبرنگاران عنوان کرد: کنفرانس مطبوعاتی پیش از دیدار دو تیم فولاد خوزستان و السد قطر در چارچوب هفته نخست رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در گروه C ساعت ۱۵ روز سه شنبه با حضور دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم فولاد و حسین عموته سرمربی مراکشی السد قطر در محل سالن کنفرانس ورزشگاه غدیر اهواز برگزار می گردد و خبرنگاران و عکاسانی که برای دریافت ID کارت حضور در مسابقات اقدام کرده بودند، می توانند در خلال برگزاری این جلسه کارت خود را از مسئولان روابط عمومی باشگاه فولاد خوزستان دریافت کنند.

تیم های فولاد ایران و السد قطر ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ششم اسفندماه از سری رقابتهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در استادیوم غدیر اهواز به مصاف هم می روند.